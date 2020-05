Asjad, mida oma partnerile ootamatu raseduse korral mitte öelda

Ehk pole te partneriga just liiga korralikult rasestumisvastaseid vahendeid kasutanud. Või isegi kui olete ning olete kasutanud korralikult, on ikkagi imeväike võimalus, et oled rase. Hakkab tekkima paanika. Sa käid tihedamalt tualettruumis, lootes iga korraga üha enam leida märke algavatest päevadest. Ehk isegi ootad premenstruaalseid krampe või kõhuvalu. Mõnedki asuvad internetist vastuseid otsima või ruttavad apteeki.

Mõnest päevast saab viis päeva, seejärel on su päevad hiljaks jäänud juba nädalajagu. Isegi kui kõik rasedustestid on kinnitanud, et sinu sees ei kasva keegi, oled sa ikkagi närvis. "Kui ma rase ei ole, siis miks mu päevad juba ei alga?!" See on kohutav tsükkel, mis iga mööduva päevaga aina närvesöövamaks muutub. Ja üle pea löövad stressilained võivad su päevi veelgi edasi lükata. Ent sinu hirmu ja ärevuse kõrval on ka sinu partner, kes ei pruugi osata selles olukorras käituda. Ilmselt ei ole meestele kirjutatud juhendit, kuidas toimida, kui tema naisel või tüdruksõbral on hirm, et ta on rase. Need siin pole küll täpsed juhised, ent ometi asjad, mida tasub arvesse võtta ning millest oma käitumises lähtuda.

Lase tal tunda seda, mida ta soovib tunda. Ning neid tundeid kõikvõimalikel soovitud viisidel välja näidata.

Kas su tüdruksõber tahab teha rasedustesti iga hiljaks jäänud päeva hommikul isegi siis, kui eelnevad neli testi on negatiivsed olnud? Kas ta luges internetist, et petersellitee aitab menstruatsiooni esile kutsuda ning joob nüüd seda viis korda päevas, mis siis et see maitseb nagu värskelt niidetud muru? Kas ta soovib võtta töölt vaba päeva, sest ta on liiga närvis ega suuda keskenduda? Kõik need käitumismaneerid tunduvad sulle veidi napakad, eksole? VALE. Las su kaaslane elab oma hirme välja just enda jaoks sobival viisil, praegu ei ole sinu koht tema tegudele omapoolseid hinnanguid anda. Las ta ostab rasedustestide multipaki ning pissib neist igaühe peale. Las ta joob oma imelikku teed. Las ta võtab töölt vaba päeva. Ära ole hinnanguline.

Ära korda talle järjepidevalt, et ta ei ole rase.