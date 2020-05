Kolm poissi tegid Ämblikmeesteks saamise nimel midagi erakordselt rumalat ning lõpetasid haiglas

«Lapsed arvasid, et ämbliku hammustus annab neile supervõimed ja nad otsustasid teda tikuga torkima hakata, mille peale loom hammustas,» selgitas tervishoiuametnik Virgilio Pietro. Lapsed olid kitsede karjatamise ajal ämblikku näinud ja see tundus nende meelest olevat samasugune nagu Ämblikmehe filmis nägid.

Õnneks leidis poiste ema nutvad lapsed õigel ajal üles ja nad kiirustasid kohalikku tervisekeskusesse, kust kiiresti haiglasse edasi suunati, et õige raviga alustada. Asjad võtsid hirmuäratava pöörde, kui kõik kolm venda kogesid lihasvalusid, palavikku ja värisemist. Lõpuks viidi nad järgmisesse haiglasse. Lapsed olid ravil peaaegu terve nädala, enne kui tagasi koju lubati.

Musta leskämbliku hammustus ei ole tingimata surmav, aga emaste isendite mürk on siiski ohtlik. Leskämbliku hammustus on eelkõige lastele ja vanainimestele ohtlik olla. Seevastu isased ämblikud ei hammusta kunagi inimesi.

Mustad leskämblikud on Põhja-Ameerikas kõige mürgisemad ämblikud. National Geographicu andmetel on nende mürk 15 korda tugevam kui lõgismao oma. Ehkki mustad leskämblikud pole agressiivsed, reageerivad nad enesekaitseks. Pole ime, et ämblik poisse hammustas, kui nad teda torkisid ja loomake end vaid kaitsta püüdis.