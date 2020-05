Afääridele suunatud kohtingusaidi statistika paljastas, milline mees petab suurima tõenäosusega

Ashley Madison on kohtinguportaal, mis viib omavahel kokku inimesi, kes otsivad salasuhet. Hiljuti avaldasid nad põnevat statistikat, millest selgus, millise tähemärkide esindajaid nende veebisaidil enim on.

Selgus, et kõige enam on meeskasutajate hulgas Kalade tähemärgi esindajaid. Naiste puhul aga annavad värvi Kaksikud – afääri otsijate hulgas on just neid kõige rohkem.

Astro-seksuoloog Kiki T., kes on avaldanud ka raamatu pealkirjaga «The Celestial Sexpot’s Handbook» ütles väljaandele Female First, et teda tulemused ei üllata. «Kalad on fantaasiate ja kujutlusvõime osas liidrid,» selgitab asjatundja. «Neil on väga raske mitte oma uudishimu rahuldada.»

Kõige truumad paistavad vähemalt selle statistika põhjal olevat Skorpionitest mehed ja Kaaludest naised. «Kaalud on pühendumuse ja truuduse tähemärk,» selgitab Kiki. «Kuid Skorpionid armuvad väga kirglikult ning nad ei jää suhtesse, mis pole intensiivne. Niisiis nad pigem lahkuvad, kui juba märkavad, et silm hakkab ringi rändama.»