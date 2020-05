Tirtsule öeldi, et ta saab suureks õeks: vanemad ootasid teistsugust reaktsiooni

Williamsid otsustasid üles filmida hetke, kuidas nende 3-aastane tütar Kathryn reageerib, kui kuuleb, et temast saab suur õde. Pole kindel, kas tüdruk oma isa teatest üldse aru sai, aga üks on kindel - tal tuli just samal hetkel puuksutamise vajadus. Nagu väikelaste puhul ikka, siis saladusi ei eksisteeri ja nii see tegevus ka videolinti talletus.