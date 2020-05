Naine kukkus karantiinipiirangute lõppemist tähistades kaljult surnuks

Whimn vahendab, et 31-aastane Olesia Suspitsina ootas sarnaselt teistele inimestele piirangute lõppemist väga. Kui lõpuks lubati piirkonnas kodudest väljuda, läks ta koos sõbraga Türgi Dudeni parki matkama. Lõbus pärastlõuna lõppes aga traagiliselt.

Olesia ronis kaljuäärele, et poseerida foto jaoks, mille taustale pidid jääma kosed. Ootamatult libises ta jalg märjal murul ning noor naine kukkus 35 meetri kõrguselt kaljult alla.

Hukkunud naine tundis piirkonda hästi, sest oli seal töötanud giidina ja elanud Türgis viis aastat. Ta kirjutas nüüdseks peitu pandud Instagrami-postituses: «Ma jään alatiseks imetlema Türgi loodust. See on mu paradiis.»

Leinav sugulane kirjeldas Kasahstani meedias Olesiat kui tarka ja rõõmsameelset inimest. Ka naise sõbrad on oma järelhüüded sotsiaalmeedias avaldanud, öeldes, et tegu on ränga kaotusega.