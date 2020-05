Hollywoodi staaride ilusaladused, mis olid kasulikud, ohtlikud, aga ka naljakad

Siin on 15 maailmakuulsa Hollywoodi staari ilusaladused, millega nad oma välimust kaunina hoidsid ja mida fännid kodus jäljendada püüdsid, kirjutab Marie Claire .

Selleks, et huuled lopsakamad näiksid, palus Monroe, et ta meigikunstnik kannaks peale 5 erinevat huulepulga ja -läike kihti. Huule välisnurkadesse läksid punase tumedamad varjundid ja keskossa heledamad toonid.

Liz Taylor nägi välja nagu raamatust välja tulnud Cleopatra. Nagu Cleopatra, nii ka Liz raseeris enda nägu. See võib tunduda veider (tegelikult mitte, sest ka täna tehakse sellist iluprotseduuri), kuid raseerimine eemaldab nahalt pisikesed karvaudemed ja surnud naharakud, mis muudab naha säravaks.

Täiuslikult lopsakad huuled on alati ihaldatud ilutunnus olnud, aga Leigh oli oma kitsa ülahuule suhtes ebakindel. Selle kompenseerimiseks joonistas ta huulepliiatsiga mööda ülahuule välisjoont, et tekitada lopsakust – ja see toimis!