5 märki, et sa pole tõsiseks suhteks valmis

Kui sa pole suutnud suhtele pühenduda, siis ehk on aeg iseendale otsa vaadata, kirjutab WebMD blogi. Hoolimata oma teadlikust soovist suhtes olla, võid sa alateadlikult teha asju, mis sind suhet leidmast takistavad või olemasolevaid teemasid saboteerivad. Mõtle sellele, kui tuttavalt järgmised viis märki sulle kõlavad ning kaalu varianti, et ehk hoiad sa ise suhteid endast eemale.

Sa ei tea täpselt, mida sa suhtest tahad

Sa ütled küll, et tahad suhtes olla, ent mida see sulle tähendab? Milline püsisuhe sinu arvates välja näeb? Kas sa tõesti soovid endale sellist elu? Kui sul ei ole selget pilti oma tahtmistest, hirmudest ja muredest, siis oled sa ennast läbivatele hetkelistele tundepuhangutele valla. Tulemuseks võib olla palju segadust ning vastuoluliste signaalide saatmine - nii endale kui ka oma kaaslasele.

Sa ei suuda kujutleda oma praeguse partneriga elu lõpuni kestvat õnne

See võib olla märk sellest, et sul on raskusi praegusele suhtele pühendumisega, mitte tingimata kõigile suhetele. Sellisel juhul on oluline tõsiselt endalt küsida, et kas su praegune partner tõesti kehastab piisavalt neid omadusi, mida sa kaaslases otsid. Proovi endalt küsida näiteks seda, kas jagate partneriga väärtusi, reiligioosseid uskumusi või rahalisi prioriteete. Isegi kui te olete armunud, siis sinu kahtlused pühendumise ees võivad anda märku sellest, et su partneril on ometi iseloomujooni, mis tekitavad sinus õnneliku tuleviku loomise osas kahtlusi. Või kui sa ei ole oma täiesti toredasse partnerisse armunud, siis võib seegi sinu pühendumiskartusi selgitada.

Sa eelistad partneriga aja veetmise asemel pidevalt teisi tegevusi

Kas sa kaotad suhtes oma partneri vastu huvi, kui esmane säde ja elevus teie vahelt kadunud on? Kui sa pidevalt kipud partneriga mitte suhtlema ega tee pingutusi, et temaga koos aega veeta, siis ei ehita sa sellega just eriti tugevat suhet üles. Eriti jõuliselt kaevad oma suhtele auku siis, kui sa enam oma lubaduste kohaselt ei käitu. Sellisel juhul on asjalood nii, et isegi kui sa arvad, et sa tahad suhet, siis pead endale tunnistama, et su käitumine ütleb hoopis vastupidist.

Sa tahad olla õnnelik ja lõbutseda

Pole midagi valesti sellega, kui soovid ennast nautida, ent «asjade lihtsana hoidmine» ei vii sind partneriga emotsionaalse läheduseni. Pole lihtsalt võimalik kasvatada tervislikku püsisuhet, kui sügavalt isiklikest teemadest eemale hoiate. Seega kui sa ei jaga meeleldi enda kohta infot, väldid oma partneri mõtetest ja tunnetest või isegi omavahelisest suhtlusest rääkimist, siis otsid sa ilmselt põgusat suhet, mitte püsisuhet. Olenemata sellest, mida sa endale ise väidad.

Suhe on suuresti või täielikult seksile üles ehitatud

Taas - kui oled füüsilise läheduse suhtes kirglik, ent pole samas huvitatud emotsionaalsest lähedusest oma voodipartneriga, siis otsid sa pigem põgusat ning vabamat suhet, mitte püsisuhet.

Kas tundsid end mõnes neist märkidest ära?