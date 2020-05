7 nippi tavalistele tüdrukutele, kes soovivad kogeda vürtsikamat seksi

Koosta nimekiri asjadest, mida sooviksid proovida. Pane kirja algne idee näiteks «sidumismängud» või «pepulaksud». Seejärel joonista kaks tulpa ning kirjuta ühte need asjad, mis sinu jaoks selle tegevuse juures seksikad on, ning teise tulpa asjad, mis sind üldsegi ei eruta, julgustab Mayhem ning soovitab seda nimekirja ka oma partneriga jagada.

Õrrita oma partneri meeli

Nüüd, kui sa tead, mida sa proovida tahad, tuleb panna paika plaan, kuidas seda ka päriselt proovida. Alusta tajudest. Õrrita oma partnerit. Too magamistuppa mõni sensuaalne üllatus, mis teid tavapärasest rutiinist välja rebiks. Proovi näiteks oma partneri keha puudutada karvaste või suleliste objektidega, masseeri teda, hammusta, tõmba mõne nüri köögiriistaga õrnalt üle tema naha, kasuta jääkuubikuid.

Seejärel liigu tajude redelil kõrgemale ning proovi midagi intensiivsemalt. Kui soovid midagi pisut karmimat, kasuta näiteks käterätikut suutropina. «See tuletab meelde, kui palju pinget me oma hääle kaudu maandame ning orgasmi läbi selle tugevamaks muuta,» toob Maggie välja. Ka köied võivad lõbusad olla. «Mõne jaoks on kinnisidumise võlu haavatavuses, tundes, et ta ei saa põgeneda. Teisi paelub sile köis, mis üle tema erinevate kehaosade libiseb, näiteks üle käte või jalgade või torso,» selgitab naine.

Tehke teineteisega asju kordamööda. Ent kui sa näiteks juba tunned, et sooviksid pigem allaheitlikum pool olla, siis anna sellest partnerile märku. Näiteks pane selga oma kõige seksikamad riided, laota laiali mõned sekslelud ning küsi «Kuidas ma saaksin sind teenida? Mis valmistaks sulle naudingut?»

Ole loominguline

Seksile vürtsi lisamine on tegelikkuses lihtsalt selle suhtes loomingulisem olemine. Rollimängud ning teised mängulised seksuaalsed tegevused ongi just seda - mängulised. Seega lõbutse. Proovi oma kaaslasele pakkuda seksuaalset esinemist või küsi sama tema käest. «Striptiis või masturbeerimine partneri ees võib olla vägagi seksikas kogemus, eriti kui üks osapooltest samal ajal näiteks täielikult riides on,» selgitab Mayhem. Või liikuge mängudega avalikku ruumi. Minge elegantselt riietatutena peenesse restorani, seejärel vabanda ennast. Mine tualettruumi, võta ära oma püksikud ning ulata need hiljem partnerile diskreetselt näiteks laua all. See on ohutu viis ekshibitsionismi harrastada. Mida iganes sa ka kaaslasega ei prooviks, kõige olulisem on olla loov ning lõbutseda.

Kasuta turvasõnu

BDSMi maailmas on nõusolek kõige absoluutsem ning olulisem komponent. Seetõttu on üks esimesi asju, mida sellele teele astudes teha, partneriga turvasõna kokku leppimine. Kui kumbki osapool seksi ajal selle, tavaliselt ootamatu ja konteksti sobimatu sõna ütleb, siis lõppeb mäng otsekohe. Kui ise turvasõna mõelda ei oska, soovigab Mayhem valgusfoorisüsteemi. Punane tähendab stopp. Kollane tähendab aeglustamist. Roheline annab märku, et kaaslane teeb midagi väga, väga õigesti. Ent olgem ausad, kirehoos võib rääkimine pisut keeruliseks osutuda.

Seetõttu oleks mõistlik oma mängude ajal kokku leppida ka mitteverbaalsed suhtlusmaneerid, mille kaudu kommunikeeruda. Kui sulle miski meeldib, siis võid näiteks mõnust oiata või partnerile püstist pöialt näidata. Kui miski läheb pisut liiga intensiivseks, võid pantomiimi abil kujuteldavat volüüminuppu vastupäeva keerata või avatud peopesa stoppmärgina partneri poole suunata. Kõige olulisem on see, et te teineteise turvasõnu ausaksite. Ootamatud asjad võivad meie kehade või mõtetega juhtuda. Jalakramp! Vibreeriv telefon! Ootamatu ebamugavustunne!

Tagasisidesessioon peale seksi