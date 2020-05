Öeldakse, et kodu on inimese hingepeegel ning kõik selles olev peegeldab justkui meie endi hinge. Et kodu veel rohkem sinu moodi oleks, tuleks see täita sind kõige paremini iseloomustavate esemetega. Astroloog Clarisse Monahan tõi välja eraldi kõigi sodiaagimärkidega sobituvad taimed, mis sobituks ideaalselt nende tähemärkide all sündinud inimeste iseloomujoontega.