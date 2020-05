Uuringust selgus: Eesti lapsed magavad paremini, kui õpetaja neist hoolib

Kui lähtuda sellest, et 12-aastaste uneaeg peaks kestma vähemalt üheksa tundi, siis magab piisavalt vaid ligi kolmandik Eesti lastest. Kriitiliselt vähe, alla seitsme tunni, magab 14 protsenti Eesti 12-aastastest.

Kuigi otseselt ei selgunud uuringust vähese uneaja põhjused, äratavad tähelepanu mõned seosed. Kauem magavad need lapsed, kes veedavad sagedamini aega koos perega ning kelle pereliikmed hoolivad ja aitavad mure korral. Samuti on uneajaga seotud see, kui palju hoolib lapsest tema õpetaja. Kauem magavad ka need, kes saavad nii kodus kui ka koolis osaleda oma elu puudutavate otsuste tegemisel. «Võib öelda, et kui laps kogeb kodus ja koolis hoolimist ja tuge ning temaga arvestatakse, siis tunneb ta end turvaliselt ja magab kauem,» sedastas üks uuringu tegijatest, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika assistent Kadri Soo.

Une kestus koolipäevaeelsel ööl ja eluga üldine rahulolu 12-aastaste Eesti laste hinnangul. FOTO: Children’s Worlds, Eesti andmed, 2018

Uuringust selgus muu hulgas, et koolitööde tegemine ei tähenda vähem magamist. Isegi vastupidi – pikema uneajaga lapsed õpivad rohkem. Samuti leiti seos, et vähem magavad lapsed kasutavad sagedamini sotsiaalmeediat: lastest, kes lähevad magama enne kella 22, kasutab iga päev sotsiaalmeediat 64 protsenti, kuid pärast südaööd magama minevate laste seas on see osakaal 86 protsenti. «Need tulemused viitavad sellele, et vähese uneajaga lapsed tunnevad end sagedamini peres üksikuna, mistõttu nad otsivad seltsi internetist, sealsest meelelahutusest ja netisõpradelt – juhul kui need on sõbrad,» nentis Kadri Soo.

Laste heaolu uurimisrühma juht, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika dotsent Dagmar Kutsar lisas, et uuringu käigus küsiti lastelt ka nende toimetuleku kohta koroonakriisi ajal. «Valdavalt ütlesid lapsed, et eriolukord võimaldas harjutada ise oma aega planeerima ja sealjuures lubada endale hommikul pikemat und. Kuna distantsõpe tähendab niigi palju arvutikasutust, paistavad selle ahvatlused olevat kahanenud,» rääkis Kutsar.

Veel selgus rahvusvahelisest uuringust, et oma eluga kõige enam rahul olevad 12-aastased elavad Balkani maades, Lõuna-Euroopa riikides, aga ka Israelis ja Norras. Keskmisest vähem on oma eluga rahul Kagu-Aasia ja Brasiilia lapsed. Kõigis riikides keskmiselt hindasid uuringus osalenud lapsed oma rahulolu skaalal 0–11 hindega 8,7. Eesti laste rahulolu eluga jääb selle keskmise juurde ning sarnaneb väga Soome, Poola ja Saksamaa laste rahulolumääraga. Kõigis riikides keskmiselt on oma eluga täiesti rahul 54 protsenti 12-aastastest lastest. Eesti lastest on täiesti rahul 52 protsenti ja Soome lastest 46 protsenti.

Sõpradega kohtumise sagedus väljaspool koolitunde 10- ja 12-aastaste Eesti laste hinnangul. FOTO: Children’s Worlds, Eesti andmed, 2018