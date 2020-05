Populaarne juutuuber kriitikatule all, sest «tagastas» oma Hiinast adopteeritud poja

Tuntud juutuuber Myka Stauffer ja tema abikaasa James on postitanud ühisele Youtube kanalile The Stauffer Life, millel on veidi enam kui 300 000 jälgijat, mitmeid videoid sellest, kuidas kulges nende Hiina päritolu poja Huxley adopteerimise protsess. Juutuuber Myka Staufferi isiklikul kanalil on jälgijaid üle 700 000.

Kolmapäeval postitas paar Youtube'i keskkonda video pealkirjaga «Värske info meie pere kohta», kus nad teevad teatavaks uudise, et Huxley ei ela enam paari ja nende nelja lapse – Myka tütrega varasemast suhtest ja paari ühise tütre ning kahe pojaga – ühe katuse all.

«Me armastame Huxleyt kogu hingest,» ütles Myka Stauffer. «Ei möödunud minutitki, kui me poleks endast maksimumi andnud,» tunnistas ta.

James Stauffer ütles, et poisil olid erivajadused, millest paar polnud teadlik, ning et nad küsisid arvamust mitmelt arstilt ja spetsialistilt. «Pärast mitmete asjatundjatega konsulteerimist jõudsime otsusele, et meie võimuses ei ole talle pakkuda vajalikku ravi ja tähelepanu» tõdes Myka ja lisas: «Kodus leidis aset mitmeid hirmutavaid asju, mis mõjutasid meie teisi lapsi.»

«Kas ma tunnen end emana läbikukkujana? Viissada protsenti!» tunnistas Myka, kes on olnud Huxley kasuvanem 2017. aastast alates.

Myka Stauffer ütles möödunud aastal Parade'is ilmunud artiklis, et Huxley erivajaduste toimikus oli kirjas, et poisil on «ajukasvaja» ja «ajukahjustus». Naise sõnul oli toimik aga ebatäpne, sest hiljem selgus, et lapsel on veel teisigi probleeme.

Kolmapäeval postitatud videos ütles paar, et Huxley paigutati perekonda, mis on tema jaoks «täiuslikult sobiv». «Ta on edukas ja väga õnnelik - tal läheb tõepoolest väga hästi. Tema uuel emmel on meditsiinitööaja väljaõpe, mistõttu on see perekond talle ideaalne,» ütles Myka.

Paar hakkas vahetult pärast teadaannet sotsiaalmeedias palju kriitikat saama. Paljud süüdistavad neid lapse hülgamises ja kaubamärgi eelistamises tema heaolule.