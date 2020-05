Pamela Anderson unistab taas abiellumisest

Kahe lapse ema Pamela Anderson on olnud mitu korda abielus: Tommy Lee'ga (aastatel 1995-1998), Kid Rocki ehk Robert James Ritchie Sr'iga (aastatel 2006-2007) ning Rick Salomoniga (aastatel 2007-2008 ja 2014 kuni 2015). 2020. aasta alguses käisid kõlakad, Pamela uuest võimalikust abielust Jon Petersiga. Nüüdseks on teada, et tegemist oli vaid pelgalt suhtega, mis kestis kahjuks ainult 12 päeva.

Olenemata mitmest lahutatud abielust, pole Pamela abiellumise lootust siiani maha matnud. Küsimusele, kas ta oleks nõus uuesti abielluma, vastas modell: «Absoluutselt! Aga ainult ühe korra veel. Palun Jumal, ainult ühe korra! Ainult ühe!»

Samuti tõdeb naine, et olenemata luhtunud abieludest on ta oma romantilise eluga siiski rahul. Internetis leitavatest andmetest võib järeldada, et naine on abielus olnud neljal korral. On inimesi, kes loevad Rick Salmoniga kahel korral sõlmitud liitu kaheks erinevaks abieluks. Pamela ise väidab, et on abielus olnud vaid hoopis kolmel korral.

«Jumal tänatud, et kõik on täpselt nii läinud. Olen väga õnnelik inimene! Abielus olen olnud kolmel korral, kuigi on inimesi, kes väidavad, et hoopiski viiel. Ma ei tea miks nad nii arvavad, aga neid on olnud siiski kolm: Tommy Lee'ga, Bob Ritchiega ja Rick Salomoniga. Ja see on kõik. Kolm abielu. Tean, et seda on palju, aga vähemalt vähem kui viis,» vastas ta spekuleerijatele.