PUUST JA PUNASEKS ⟩ Dermatoloog ütleb, millal SPF-kreemi tegelikult kasutama peab

Ent nahaarstide sõnul võime me päikesekaitsekreemi kõik see aeg valesti kasutanud olla. Seda seetõttu, et tegelikult sõltub hoopis SPF toote liigist, mitmenda nahahoolduse sammuna seda peale kanda tuleks. Nagu sa tõenäoliselt tead, siis on kahte erinevat liigi päikesekaitsetooteid ning kumbki neist töötab täiesti erineval moel. See tähendab aga ühtlasi ka seda, et neid peaks oma nahahooldusrutiinis peale kandma täiesti erinevatel hetkedel.

Milline vahe on keemilistel ja mineraalsetel SPF-kaitsega kreemidel?

Keemilised päikesekaitsekreemid töötavad üldjoontes nagu käsnad: kui toode on naha sisse imbunud, siis imendavad nad omakorda päikesekiired ning lõhustavad need, et su nahk püsiks kaitstuna. «Keemiliste päikesekreemide koostises on sellised kemikaalid, mis imenduvad nahka, kus nad UV-kiirguse endasse võtavad, muutes seejärel kiirguse keemilise reaktsiooni abil soojuseks ning soojus õhkub seejärel nahalt minema,» selgitab nende kreemide toimeprotsessi New York Citys tegutsev nahaarst Hadley King. Keemilise päikesekaitse tunned ära selle järgi, kui mõni järgnevatest on pakendil märgitud selle aktiivse koostisosana: avobenzone, octinoxate, octocrylene või homosalate.

Mineraalsed päikesekreemid töötavad päikesekiirguse vastu aga nagu kaitsekilp või vihmavari - nahk on kahjuliku kiirguse eest füüsiliselt kaitstud. Sedalaadi füüsilised kaitsjad on pakendil märgitud kui tsinkoksiid (zinc oxide) või titaaniumdioksiid (titanium dioxide) ning sisuliselt istuvad nad su naha peal ning põrgatavad UV-kiirgust selle pinnalt minema.

Millal ma peaksin keemilist päikesekreemi nahale kandma?

Nüüd on see koht, kus asjalood veidi keeruliseks lähevad. Kuna keemiline päikeseaitsekreem peab toimimiseks sinu naha sisse imenduma, siis peaks selle peale kandma enne niisutavat kreemi. «Ma soovitaksin nahale mitte kanda poore sulgevaid ehk oklusiivseid koostisosi (mida tihti leiab just niisutavates kreemides) enne, kui oled kasutanud keemilist SPF-kreemi, sest vastupidiselt toimimine võib kaitsekreemi imendumist vähendada või takistada,» selgitab dr. King. «Oklusiivsed ained on õlid ja vahad, näiteks petrolaatum, mesilasvaha, mineraalõlid, silikoonid, lanoliin ja tsinkoksiid - need moodustavad su nahale passiivse kihi ning blokeerivad selle abil pindmist veekadu.»

Kuivõrd oklusiivsed koostisosad on väga vajalikud, et nahahooldusrutiini eelmiste sammude, seerumite ja muude naharavimite koostisosad naha sisse pitseerida, siis keemilisele päikesekaitsekreemile mõjub see halvasti ega lase tal korralikult toimida. Selle vältimiseks tasub oma rutiinis lihtsalt toodete järjekord ümber tõsta, kasutades kõigepealt seerumeid, siis keemilist päikesekreemi ning alles seejärel niisutavat kreemi.

Millal ma peaksin mineraalset päikesekreemi nahale kandma?

Kui sa oled kogu aeg järginud päikesekreem-läheb-peale-viimasena reeglit, siis mineraalse päikesekaitse puhul on see õige käitumisviis. «Mineraalne päikesekreem tuleb nahale kanda viimasena, sest see peegeldab valgust,» selgitab dermatoloog Michelle Henry. Sellele omakorda teiste toodete peale kandmine takistab neil füüsilistel blokaatoritel oma töö tegemist või muudab nad päikesekiirguse peegeldamisel vähem efektiivseks, toob dr. King välja, seetõttu tasub seda tõesti oma hommikuse rutiini viimase osana kasutada.

Kuidas ma tean, kumb neist mulle paremini sobib?