Haruldased faktid punapeade kohta, mida sa ilmselt pole kuulnudki

Neile on keerulisem anesteesiat teha

Väikeses uuringus avastati, et loomulikud punapead vajasid anesteesiaks 19 protsenti rohkem toimeainet, kui tumedate juustega naised. Mõned teadlased arvavad, et punaseid juukseid ja heledat nahka põhjustav valgu mutatsioon muudab punapead valu suhtes tundlikumaks ning seetõttu on neid raskem anesteseerida.

Nad seksivad rohkem kui blondid või brünetid

6000 inimest kaasatud Saksamaa uuringus selgus, punaste juustega naiste seksuaalelu on selgelt aktiivsem kui teiste juuksevärvidega naiste puhul.

Neil on suurem risk melanoomiks

Rahvusvahelise vähi ajakirja analüüsist selgus punapeade kohta tõsiasi, et neil on umbes kaks ja pool korda suurem oht haigestuda nahavähki, kui teiste juuksevärvidega inimestel.

Teadlased on punapeade mõistmiseks kasutanud linde ja metssigu

Teadlased püüdsid välja uurida, kuidas pheomelaniin ehk pigment, mis juuksed punaseks muudab, punapeade tervist mõjutab. Selleks kasutati sama tooniga sulgi ja karusnahka. Metssigade pealt selgus, et punapead võivad olla vabade radikaalide poolt põhjustatud rakukahjustuse tõttu ohus ning enam kui 1400 linnuliigi uuring näitas, et pigmenti võib seostada väiksema aju suurusega.

Nad ei sure iial välja

Teadusajakirjanik Maggie Koerth-Baker ütles, et punapead hiilivad salaja ühiskonda. Näiteks, kui kogu rahvastikust oleks punapea vaid kahel protsendil inimestest, oleks neljal protsendil geen, mis toodab punapäid. Kui sul on brünetid juuksed, aga tedretähnid, oled ilmselt punapäilisuse geeni kandja. Kui näiteks kaks punapead ei suuda toota brünetti, võivad kaks brünetti ikkagi punapea valmis teha.

Nad on suure tõenäosusega vasakukäelised

Veel üks vahva fakt punapeade kohta on see, et nad on suure tõenäosusega vasakukäelised.

Nende juuksed ei muutu halliks

Üks paljudest punapeade kohta käivatest faktidest on see, et nende juuksed ei muutu kunagi halliks. Nende juuste punane pigment küll tuhmub aja jooksul, mis muudab juuksed blondiks või valgeks, kuid mitte kunagi halliks.

Punapeadel on vähem juukseid

Punaste juusteta inimesel on peas tavaliselt 140 000 juuksekarva, aga punapeadel jääb see arv 90 000 kanti. Küll aga kipuvad punased juuksed olema paksemad ja näivad seetõttu sama tihedad.

Punapead köidavad mesilasi