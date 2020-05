Instastaaride uus trend «Barbie-jalad» on ohtlik just neil põhjustel

Barbie-nuku jalgu imiteerivad (tavaliselt bikiinides) naised nõnda, et seisavad päkal – nähes nõnda välja nagu populaarse nuku jalad. Nimelt tekitab selline poos visuaalse efekti, justkui oleksid jalad pikemad ning sääremarjad lihaselisemad.

«Barbie-jalgadega tekitatakse petlikult mulje, et modellil on hea kehahoiak, lisaks antakse uus tähendus alastiolekule – parimad kingad, mida suvetrippidel kanda, on olla paljajalu,» selgitab Revolve’i brändidirektor Anna Tran väljaandele Who What Wear.

Podiaater Bobby Pourziaee aga hoiatab, et Barbie-jalgu ei tasuks liiga tihti imiteerida. Jah, sa näed pikem välja ja jalad on rohkem trimmis, kuid kui sa pikalt päkal seisad, võivad säärelihased lüheneda ning võib tekkida põletik.

Lisaks sellele ohustab see trend ka vaimset tervist. «Meie kehad pole trendid,» ütleb pluss-suuruses modell Stephanie Yeboah BBC-le. «Misiganes on su loomulik kuju – ole sellega rahujalal. Olgu see sale, sportlik, kurvikas, kõhn või raske, inimesed peaksid olema enda nahas õnnelikud. See tähendab, et sa paistad rahva hulgas silma!»