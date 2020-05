Jeeriku lauk - parim alternatiiv, mis aitab vältida sibulaga liialdamist

Tavalise inimese jaoks on sibula koguse määramine küllaltki tüütu ja keeruline ettevõtmine. Kord on seda liiga vähe ja siis jälle liialt palju. On inimesi, kes väldivad täielikult tavalise sibula kasutamist ning kokkavad vaid rohelist sibulat kasutades. Nüüd on hoopiski leitud kolmas alternatiiv - tavalisest sibulast väiksem, aga võrdväärselt tugeva maitsega jeeriku lauk. Selle suurus on umbes pool tavalise sibula suurusest ning see teeb doseerimise hulga lihtsamaks.