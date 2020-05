Psühholoogi soovitus ⟩ Rakenda valu ja raskustega toime tulemiseks enesekaastunnet

Kui sa suudad enesele kaastundlikult läheneda, siis kannad sa iseenda eest hoolt justkui mõne lapse või sõbra eest, kes raskustega maadleb. Sa võid näiteks endale hoolitseval toonil öelda, et sa tead, kui keeruline aeg sul praegu on. Oma valule sel viisil reageerides - selle asemel, et lihtsalt sellest ümbritsetud olla - aitad sa endal oma tunnete ja raskustega paremini toime tulla. Kristin Neff, tuntud enesekaastunde uurija kasutab selleks neljast olulisest sammust koosnevat meetodit.

Enesekaastundlik vahepaus

Võta oma kannatused omaks

On loomulik proovida oma valu ignoreerida või suisa eitada. Selle lähenemise probleem seisneb aga selles, et valu jätkub isegi siis, kui me end sellest eemaldada püüame. Et kaastunde ravivaid omadusi kogeda, tuleb kõigepealt oma valuga silmitsi seista. Neff soovitab enesekaastundlikku vahepausi alustada enesele stressi või valu tekitavast olukorrast mõtlemisega, avades end seeläbi sellest tulenevatele tunnetele.

Teadvusta endale oma kannatusi

Emotsionaalne valu tekitab meis tihti tunde, et see on alati olnud ning ka jääb meiega alatiseks. Neff soovitab järgmist harjutust, mis aitab oma valu olemasolu käesolevas hetkes teadvustada ning tähele panna. Ta soovitab öelda endale midagi stiilis "Ma kannatan hetkel." või "Praegune hetk teeb mulle valu."

Mõista, et kõik inimesed kogevad kannatusi

Inimesed tunnevad tihti, justkui oleksid kannatused neid kuidagi eriliselt välja valinud, mistõttu nad tunnevad end üksikuna, vigasena või isegi karistatuna iseendaks olemise eest. Ent kui sa mõistad ning lepid sellega, et kõik inimesed kogevad kannatusi, ei lisa sa enam oma kogemustele ebavajalikku lisavalu ning tunned end tõenäoliselt ka vähem üksikuna. Neff soovitab öelda iseendale järgmisi lauseid: "Kannatused on elu osa."; "Ka teised inimesed tunnevad end sarnaselt." või "Ma ei ole üksi."

Ole enese vastu kaastundlik füüsiliste puudutuste ning heade soovide abil

Viimane samm enesekaastundlikust pausist seisneb oma käte õrnalt südame kohale asetamises ning nende soojuse tunnetamises oma rinnal. Seda tehes soovitab Neff leida mõni enda jaoks lohutav fraas, mida saaksid omaette korrata. Mõned soovitused: "Et ma oleksin enda vastu lahke."; "Et ma annaksin endale andeks."; "Et ma oleksin endaga kannatlik." või "Et ma õpiksin end heaks kiitma just sellisena nagu ma olen."