Sega kokku piim, mandlid ja kohupiim ning vala segu purki. Lisa peale täisterakaerahelbed ning kui soovid, et need jääksid pehmemad, sega need alloleva kihiga läbi. Puista peale puuviljad ning aseta pudru üheks ööks külmikusse seisma. Naudi mõnusa hommikusöögina.