PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 1. juuni: Sõnnidel on head suhted vastassooga, Lõvid on jõulised

Pead silmas pidama, et kasutaksid oma jõuvarusid mõistuspäraselt ega võtaks ette rohkem, kui päriselt ära suudad teha.

Soodne aeg suhete loomiseks vastassooga. Lihtne on trehvata just selliseid tüüpe, kes sulle meeldivad ja sobivad.

Sisemine rahutus paneb sind uusi väljakutseid otsima. Võimalik, et avastad enda jaoks mingi hobi või leiad uusi sõpru.

Tead, kuhu tahad jõuda, ja suudad edasiliikumisvõimalusi hinnata realistlikult. Jõudu on palju, sul on lihtne oma tahtmist läbi suruda.

Eesmärgid, mis endale sead, on just paraja raskusega – asjale süsteemselt lähenedes jõuad nendeni just nii kiiresti, kui plaanid.