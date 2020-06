5 lihtsat soovitust, mille abil üksildustunne meeldivaks üksiolemiseks muuta

Üksildus on emotsioon, mis tuleneb tundest, et mingi tükk sinu juures ei sobi kellegi teise puslesse. Üksi olemine on aga isiklik valik, enese eraldamine sõpradest, perest või isegi ümbritsevatest võõrastest. Üksi olemise ja sotsiaalsest elust eemaldumise küljes võib küll olla paras stigma, ent ometi on kõigil võimalik perspektiivimuutusest kasu lõigata. Seda eriti siis, kui tunned end üksi olles tihti ebamugavalt. Tegelikult ei ole sinuga absoluutselt mitte midagi valesti, kui soovidki mõnikord või suisa tihti aega veeta vaid iseendaga. Pealegi - kui sa ei oska iseendagagi sõber olla, siis kuidas on võimalik olla sõber kellegi teisega?

Lõplik väide on igatahes see, et üksi olemine ei pea üksildustunnet esile kutsuma, vaid võib hoopis päris äge ning endasse vaatamiseks sobiv aeg olla. Siit leiad mõned soovitused, kuidas üksilduse negatiivseid omadusi positiivsetena vaatama hakata.

Hoia mõnda aega sotsiaalmeediast eemale

Kas oled kunagi märganud, et isegi kui «võtad aega iseendale», ei ole sa kunagi tõeliselt üksi? Puhkus ja lõõgastumine võivad osutuda vägagi keeruliseks, kui nutitelefon läheduses on, sest kõik tunduvad oma iseolemise aega sotsiaalmeedias kajastavat: kes filmib klipi oma pühapäevaõhtusest mullivannist ning kes tunneb vajadust spaas enne hoolitsusele minekut endast hommikumantlis pildi teha. Muidugi, enese hellitamine on alati teretulnud tegevus, aga selleks, et seda tõeliselt nautida, on mõistlik sotsiaalmeediast uttu tõmmata.

«Sa ei pea oma sotsiaalmeedia kontosid kustutama, ehk on mõistlik hoopis nende rakendused oma telefonist mõneks ajaks eemaldada,» soovitab Hannah Lucas, vaimse tervise rakenduse notOK looja. Kui soovid end üksinda 100% ulatuses mugavalt tunda, siis soovitab Lucas anda endale aega paar nädalat kuni kuu ilma sotsiaalsete rakendusteta, et «puhastada oma mõtted teiste inimeste ideedest ja arvamustest».

Mõtle selle üle, miks sa end tegelikult väljajäetuna tunned

Üksi olemine võib julgustada sind ka sügavamalt analüüsime, et miks sa end siis ikkagi nii üksildasena tunned. Kliiniline psühholoog Michael Alcee ütleb, et nende tuumikprobleemide päevavalgele toomine on see, mis pikas perspektiivis aitab sul end üksi aja veetmise suhtes paremini tunda. «Üksildus võib olla väga oluline märk sellest, et me peame kellegi või millegagi sisemiselt või välimiselt ühenduse taastama, seega uuri välja, kus probleem sinu jaoks asub,» selgitab mees, lisades, et pole üldse halb idee uuesti üle mõelda, kui palju ekstraverti ja introverti sinus on. Näiteks soovitab Alcee endalt küsida järgmist: «Kas ma vajan energia käima tõmbamiseks rohkem sotsiaalsust või aitab mind pigem üksi olemine ja pilgu enese sisse suunamine?»

Mine iseendaga kohtingule

Kindlasti oled veetnud nauditavaid õhtuid üksi teleka ees teki sisse mähitult, ent millal sa viimati näiteks üksi kinos käisid? Muidugi suudad sa üksi iseendale õhtusööki valmistada, aga miks mitte näiteks üksi välja sööma minna? Alcee sõnul on just sellised võimalused head, et ennast sügavamal tasemel tundma õppida. «Võta iga nädal üks selline õhtu, et otsida ning leida midagi lõbusat, nauditavat või isegi üleannetut,» kirjeldab mees. «Mõtle sellest kui iseendaga kohtingule minemisest. Eesmärk on iseendaga ühendus leida ning lisaks sellele ka välja mängima minna.»

Ole iseenda trennisõber

Oluline osa oma vaimse tervise eest hoolitsemisel on ka füüsise korras hoidmine, sest trenni tegemine aitab kehas heaoluhormoone, endorfiine aktiveerida. Psühholoogiadoktori Danielle Forshee sõnul aitab väike higistamine kehas ka serotoniinitootmist suurendada, serotoniin omakorda kontrollib kõike su tujudega seotut. «Kui oled üksi,» ütleb dr. Forshee, «on oluline teha midagi füüsilist, et suurendada ajus oleva serotoniini hulka. See aitab ka üksildusvaludega toime tulla.» Lisaks tekitab oma keha heaks millegi ära tegemine ka sinus endas mõnusa tunde.

Poputa oma mõistust, keha ja vaimu