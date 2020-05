Viisid mille abil taibata, et proovid oma suhet liiga intensiivselt päästa

Sellisel hetkel võib olla lihtne oma tähelepanematut või hoolimatut partnerit süüdistada, ent probleem on tihti pisut keerulisem, kui pealtnäha paistab. Ülimalt vastutustundlike inimeste tahe suhtes probleeme märgata ning neid muuta on tihti imetlusväärne ning isegi julge. Ta palub oma kaaslaselt seda, mida ta soovib. Palub, et partner oma soove ning vajadusi väljendaks. Leiab viise, kuidas suhelda rahulikumal ning empaatilisemal moel. Need on kõik väga olulised tegevused, et suhe taas õigele rajale tõmmata.

Ent kõigel sellel on ka halvem külg. Kõigi oma võimete, jõupingutuste ning pühendumuse juures kipuvad sellised inimesed nägema ennast just selle osapoolena, kes peab suhtes harmooniat hoidma. Eneselegi teadmata hakkab selline inimene siis ennast nägema kõiki tõsiste suhteprobleemide põhjusena või vähemalt nende eest vastutavana.

Nad võivad seetõttu olla täiesti pimedad oma partneri "saatuslike" vigade suhtes. Kui tema kaaslase sõltuvusprobleemid, truudusetus või mõni muu väga tõsine probleem nende suhet õõnestab, siis otsib selline inimene meeleheitlikult viise, kuidas probleemi lahendada. Ta ei proovi aidata mitte oma kaaslast ega oma suhet, vaid pigem näeb oma partneri jätkuvaid raskusi eluga märgina sellest, et tema ise ei suuda kaaslasele suhtes piisavat abi pakkuda. Või tunneb lihtsalt seda, et ta polegi paremat ära teeninud ning tunneb, et on inimese ja kaaslasena vääritu ning ebaarmastusväärne.

Kui tunned selles kirjelduses ennast ära, siis oleks mõistlik oma igapäevasest toimetamisest väike paus teha ning selle üle pisut järgi mõelda. Kas sa tunned, et ei tee kunagi piisavalt oma suhte parandamiseks? Kas sa kahtled endas tihti, isegi kui tead, et sinu kaaslane on see, kes problemaatiliselt käitub? Kas ainuüksi mõte lahkuminekust paneb sind leppima leppimatuga või jätkama samade edutute püüetega suhet parandada?

Esita oma ülipühendunud minale väljakutse ning proovi lõpetada oma kaaslase muutustele sundimine. Sa võid temalt ühte või teist soovikohast paluda, aga kuula seejärel tema vastust - nii verbaalset kui mitteverbaalset. Kui näed, et kaaslane ei tee suhte parandamise nimel üldse tööd, siis mõtle, mida selline käitumine sulle tegelikult ütleb. Selle asemel, et suhte parandamine täiel määral oma õlule võtta, oleks ehk mõistlik kaaluda paariteraapiasse minekut, sest lõppkokkuvõttes on tulemuseks ikkagi see, et suhe ei kasva ega löö õide, kui mõlemad osapooled selle toimimisse ei panusta.