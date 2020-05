Parim trenniliigutus, millega aju pärastlõunal taas käima tõmmata

Treenimisel teeb sinu ajule mitmekülgselt head ning üllataval kombel on just tantsimine see, mis ühtlasi aitab sind aju kognitiivse funktsiooniga. Enne tantsimisest lähemalt rääkimist tasub aga selgitada, mis su aju ning mõttetegevus just praegu eriliselt mõjutatud on. «Me kõik kogeme praegu jätkuvat, kroonilist stressi, sest meie füüsiline heaolu on ohus, meie päevane rutiin on vägagi häiritud ning lisaks muretsevad paljud jätkuvalt ka oma töö ning rahalise seisu pärast. See kõik aga omab mõju nii meie vaimsele kui füüsilisele tervisele,» selgitab neuroteadlane Nan Wise.