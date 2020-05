7 suurimat müüti masturbeerimise kohta

Abiks seksuoloog ja günekoloog, lükkame siinkohal ümber seitse suurimat masturbeerimise kohta käivat müüti, sest eneserahuldamine on väga oluline osa oma seksuaaleluga rahul olemises ning linnalegendid sinna võrrandisse kuuluma ei peaks.

Müüt 1: masturbeerimine tekitab aknet

Akne tekkel on palju põhjuseid. Nende hulka võivad kuuluda toit, näo puhastamise tehnikad, stress, hormoonid jpm. Ilmselt pärineb see eneserahuldamise müüt justnimelt hormonaalsest aknest, ent siiski ei pea see seos vett. Günekoloog Lucky Sekhon ütleb, et kõik naised toodavad oma adrenaliininäärmetes ning munasarjades mingil määral meeshormoone, mille suur kogus võib tõesti viia hormonaalse akneni.

«Masturbeerimine, seksuaalne erutus ning orgasmid ei tekita muutusi nende hormoonide tasemes, seega ei ole mingit seost sellega, kas inimesel tekivad punnid,» selgitab dr. Sekhon. «On võimalik, et seksuaalne erutus ning iha juhtuvad tekkima samal ajal kui kõrgendatud hormoonitasemed menstruatsioonitsüklis, mistõttu see valeväide ilmselt sündiski.»

Kohtuotsus: Ei!

Müüt 2: masturbeerimine tähendab, et partner ei rahulda sind piisavalt

Üks püsivamaid müüte eneserahuldamise kohta seisneb selles, et kui inimene tahab masturbeerida, siis ole ta huvitatud või ei saa piisavalt rahuldust oma kaaslaselt. «Masturbeerimine ning seks partneriga on vägagi erinevad asjad ning üks ei saa kunagi teist asendada,» selgitab seksuoloog Sadie Allison.

Et olla täiesti selge: soov ise ennast rahuldada ei tähenda, et sa ei naudi seksi oma partneriga - need on täiesti erinevad tegevused. «Seks sisaldab suhtlust ning inimlikku lähedust, masturbeerimine seisneb rohkem aga enda jaoks aja võtmises ning iseenda ja oma kehaga ühendusse asumises. Masturbeerimine võib aidata sul magama jääda, ärevust madalal hoida või isegi valu leevendada. Kõik need kasutegurid on olulised ning neil pole midagi seost inimläheduse asendamisega,» toob dr. Allison välja.

Kohtuotsus: Mõnikord võid tahta endaga üksi mängida ja see on täiesti okei!

Müüt 3: masturbeerimine tekitab tupeseent

«Tupeseen tekib siis, kui tupes on pärmseene üleküllus, see omakorda tekib aga siis, kui tupe bakteriaalne keskkond muutub,» selgitab dr. Sekhon. «Vagiinaalne keskkond koosneb tervislikest bakteritest, mis hoiavad tupe pH-taset ja üldist keskkonda normaalsena. Kõik, mis võib seda keskkonda muuta, näiteks antibiootikumid, tõstavad naise tõenäosust tupeseene saamiseks, sest need võivad mikroobset tasakaalu häirida.»

Seega ainuüksi masturbeerimine sulle tupeseent ei tekita. Siiski tuleb tähele panna, mida sa eneserahuldamise ajal kasutad, sest dr. Sekhoni sõnul võivad mõned libestid ja mänguasjad teoreetiliselt vaginaalse keskkonna keemilist koostist muuta või tuua endaga kaasa seda tegevaid baktereid, suurendades ühtlasi tupeseeneriski.

Kohtuotsus: Hoidu kookosõli libestina kasutamise eest ning su pH tasakaal peaks olema paigas ning sina tupeseenevaba.

Müüt 4: masturbeerimine tekitab püsivaid närvikahjustusi ja/või tundetuks muutumist