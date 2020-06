PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 2. juuni: Jäärad hoidugu topeltmängust, Veevalajas paljastub manipuleeriv külg

Oled pikka aega kasutanud mingit taktikat, et eesmärgi poole pürgida, ometi ei ole sa sihile jõudnud. Nüüd on aeg strateegiat muuta.

On asju, mida pole võimalik jõuga ära teha – mida rohkem survet avaldad, seda tugevamaks kujuneb vastuseis. Olukorra kavalusega lahendamine nõuab kannatust.

Seda, mille oled kord kaotanud, on väga raske tagasi saada. Eriti juhul, kui oled kaotuse ise oma vale käitumisega põhjustanud.

Sul võib olla hea idee, aga see ei tähenda, et see oleks tehtav. Idee ja teostuse vahele peab mahtuma põhjalik planeerimine.