3 teed sisaldavat juuksemaski, mida on lihtne kodus valmistada

Kui soovid oma juuksevärvi veidi heledamaks muuta, soovitame sul kasutada kummelimaski. Kodus valmistatud mask ja kamm on ainsad vahendid, mida selle peale kandmiseks vajad. Küll aga on soovitatav oma juukseid päikese eest tavapärasest natuke rohkem kaitsta, et see sinu kiharaid liialt ei pleegitaks. Tulemuseks on naturaalse säraga, kaunid ja kohevad juuksed.