Mida teha? Kehakaal langeb, aga kõhurasv ikka ei kao

Paljud naised jätavad tervisliku toitumise ja treeningu poole pealt katki, sest ei näe piisavalt kiireid tulemusi. Ehkki tundub loogiline, et kõhurasv kahaneb kaalu langedes, ei saa me enda kehale öelda, kust rasva kaotada. See on äärmiselt tavaline, et rasv kaob ebaproportsionaalselt. Aga ära muretse, meil on lahendused!