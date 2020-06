Lihtsad nipid, kuidas lapsi herneid sööma meelitada

Herneid võib tegelikult anda juba umbes 9-kuusele lapsele. Samas tuleks alustada nende annustamist üsna väikestes kogustes, et laps hiljem kõhugaaside käes ei vaevleks. Nagu kaunviljade tarbimisel kombeks, eemaldatakse enne söömist hernestelt kaunad ning seejärel tarbitakse eelnevalt läbi keedetud ja püreestatud herneid. Et rooga veelgi maitsvamaks muuta, võid herneid püreestada koos teelusikatäie mannajahuga. Paljudele lastele meeldib herneid süüa ka lisatuna koos basiiliku, rohke juustu ja mündilehtedega pastale.

Paljud lapsed kaotavad suuremaks sirgudes roheliste koostisosade vastu huvi. Kahjuks on nende seas ka herned, kuigi on ka lapsi, kellele nende magus maitse siiski jätkuvalt meelt mööda on. Kõige maitsvam viis herneste toidu sisse peitmiseks on lisada neid lihapallide sisse, lisades neile kõrvale krõbedaid kartuleid, porgandeid ning kroketeid.