4 tõhusat nippi, kuidas tselluliiti vähendada

Kurgid on niisutavad ja sisaldavad palju vitamiine. Asetades nahale kurgiviilud, saavad selles sisalduvad fütokemikaalid nahka tugevamaks muuta. Mõningatel andmetel võib see viia peaaegu kohese tselluliidi vähenemiseni.

Kohvipuruga naha koorimine on parim viis tselluliidiga võitlemiseks, sest kofeiin laiendab veresooni ja pingutab naha väliseid koekihte. Lisaks aitab see kehal toksiine vabastada ja rasva metaboliseerida. Kohvipuru-koorijat on väga lihtne valmistada: sega kohvipaks lihtsalt oma lemmik nahaõliga (nt mandli-, oliiv- või kookosõliga) ja koori saadud seguga nahka.

Želatiini tarbimisel on palju tervisega seotud eeliseid, aga eriti hea on see seetõttu, kuna suurendab kollageeni tootmist. Sega želatiin oma lemmikjoogi sisse ja astud paar sammukest lähemale kollageeni puuduse lahendamise suunas. Vähene kollageeni kiht naha all ongi põhjuseks, miks tselluliit tekkima hakkab.