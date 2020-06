TEADLASED ON RÄÄKINUD ⟩ Just nii mõtlevad inimesed naudivad seksi enim

Colorado Ülikooli teadlased, kes on niivõrd õnnelikud, et neile makstakse selliste uurimuste läbi viimise eest palka, jõudsid järeldusele, et seksimine tekitab inimestes suurepärase tunde. See on ääretult loogiline. Ent proffessor Tim Wadsworth, kes oli uurimisrühma juht ning kirjutas sellest teadustöö pealkirjaga «Seks ja õnnetunde otsimine: Kuidas teiste inimeste seksuaalelud meie heaolu mõjutavad», nentis oma töös järgmist: «Inimese heaolu kasvab märkimisväärselt, kui ta tihemini seksiga tegeleb.» Kõige huvitavam leid on järgmine - kui inimene tajub, olgu läbi sõprade, meedia või millegi muu, et tema seksib sagedamini kui teised teda ümbritsevad inimesed, siis on ta oma seksuaaleluga veelgi enam rahul.