PIIRID AVANEVAD ⟩ Arst annab nõu: kuidas enda tervist lähikuudel lennukis lennates hoida

Kui rääkida Ameerika Ühendriikide siselendudest, siis haiguste kontrolli ja tõrje keskuse (CDC) protokollis on kirjas: «Reisimine suurendab teie võimalusi nakatuda Covid-19 viirusse. Enne reisimist tasuks hoolikalt uurida, kas koroonaviirus levib teie sihtpunkti piirkonnas või teistes reisi ajal külastatavates kohtades. Eriti ohtlik on külastada oma kaugel elavaid perekonnaliikmeid. Peame silmas neid, kes elavad riskipiirkondades.»

Paljud inimesed arvavad, et mitu tundi inimestega ühes väikeses lennukis või selle ruumides viibimine võib osutuda väga riskantseks. Tegelikult väidab CDC, et haigestumisrisk on lennukis siiski võrdlemisi madal tänu õhuringlusele ning lennukites olevatele filtritele, mis ei lase viirustel ja bakteritel nii kergelt levida. Samas tunnistab CDC, et lennukis nakatumist täielikult välistada ei saa.