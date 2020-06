Ämblikud võivad olla sinu uued spirituaalsed kaaslased

Ämblikud on suurepärased loojad ja nad suudavad toota tugevat võrku. Nad on justkui looduse insenerid, kes pidevalt ehitavad ja ehitavad, et enda punutise sisse üks mõnus maiuspala püüda. Mitte iga ämblik pole sõber, kuna leidub sadu liike, kes teevad ükskõik kui suurele vaenlasele «tuule alla».

Ilmselt hakkasid mõtlema, millal sina ühte jurakat kaheksa jalaga ämblikku nägid. Ämbliku nägemisel on tegelikult oma tähendus ja see aitab sul elus toimuvat lahti mõtestada.

Mida tähendab, kui näed ämblikku või ta ilmutab end su unenäos?

Iidses Indias seostati ämblikke päikesega ja kõik uskusid, et suur ämblik on kogu maailma looja, kes kudus kogu elu, jättes enda südame võrgu keskele. Ämblikud on oma töös väga loomingulised ja püsivad. Vaata kasvõi nende kootud võrku: nad veedavad tunde, isegi päevi, ehitades oma võrku, mis toimivad nende toitumisalana. Pole tähtis, kui kaua läheb aega, et nende saak võrku langeks; nemad istuvad ja ootavad kannatlikult oma toitu.

Tavaliselt ootavad ämblikud oma saaki varjus, mistõttu seostavad paljud seda looma tumedate ja salapäraste tunnetega.

Ämblikuga seotud unenäod

Ükskõik, kas ämblikuga seotud unenägu on meeldiv või õudne, on nendel loomadel unemaailmas ilmutamiseks mitu põhjust ja tähendust. Ehkki ämblikest unenäo nägemine võib kultuuriti erineda, arutleme siin loos kõige klassikalisemaid sümboleid.

Kui näed unes ämblikku, võib see vihjata sellele, et võid saada omaenda maailma loojaks. Võimalik, et pead võtma kontrolli teatud eluvaldkondade üle ja hindama, mis on sulle panustav ja millest loobuda.

Võib-olla polnud sinu unenäos ämblikku, vaid nägid lihtsalt ämblikuvõrku. Kui võrk on unenäos puhas ja selge, võib see näidata, et sul on elus kõik kontrolli all. Kui võrk on katki ja sellel puudub struktuur, peaksid probleemi(de) lahendamiseks järele mõtlema, mis sinu elus toimub.

Mida ämblik piibli järgi tähendab?

Piibel mainib ämblikuvõrgus olevat ämblikku vähemalt kahel korral. Piibli Jesaja raamatus (59:5) kirjutatakse ämblikuvõrgust. Seal öeldakse, et nii nagu kurjad inimesed, on ka ämblikuvõrgud kasutud ja tühised. Muidugi võib võrk olla ämblikele kasulik, küll aga mitte inimestele.

Veel arutatakse piiblis, kui nutikad ämblikud olla võivad, kuid jäävad inimestele alati vahele. See sümboliseerib fakti, et ämblikud on küll targad, aga mitte ainsad intelligentsed olendid.

Unenäos nähtud ämblike värvuse tähendused:

Valge ämblik: oled peagi alustamas uut teekonda

Must ämblik: midagi pahaendelist varitseb su teel

Punane ämblik: sümboliseerib kirge, millega eesmärke täidad või tähendab erilist inimest sinu elus.