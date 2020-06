Bermuda stiilis pükstest kirevate peaeheteni: aeg garderoobi helgust tuua

Oleme teinud valiku suundadest, mida saab mõnusalt kombineerida garderoobis juba olemasolevate esemetega, lisades igale look’ile pisut põnevust ning värvi.

1. Puhvis varrukad

FOTO: Reserved

Lisa väljanägemisse särtsu ekstravagantsete varrukatega, sest need on tulnud, et jääda. Üheks suurimaks suvetrendiks saavad kindlasti olema erisuuruses, mustris ja materjalis käised.

2. Tolmumantel

FOTO: Reserved

Ajatu tolmumantel on selle suve lemmik! Klassikut on lihtne sobitada iga riietusega, muutes kogu väljanägemise terviklikult moekaks. Kanna, kas riietuse peal või täitsa eraldi outfitina!

3. Läbipaistvus

FOTO: Reserved

Üdini haldjalik ja voolav trend, mis toob igaühes välja muinasjututegelase! Lisa kihte ning tekstuure, et luua tõeliselt äge lõpptulemus. Kontseptsioon on lihtne, kuid efekt pilkupüüdev.

4. Bermuda püksid

FOTO: Reserved

Jäta lühikesed püksid eelmisesse aastasse, sel aastal on Bermuda stiil see, kuhu eksida. Trendikas riideese, mille saab šikilt kombineerida ka kontorirõivastusse.

5. Roosa ja oranž

FOTO: Teva

Kui suvi oleks värvikombo, siis oleks see just üks super äge roosa-oranži kooslus, esindades toone nii päikeseloojangust kui puuviljade värvigammast. Julge kooslus, mis ei jäta kedagi külmaks.

6. Korallroosa

FOTO: Reserved

Korallroosa vallutas kevadel pea kõik moelavad. Olles üdini naiselik ja neutraalne, on seda värvi lihtne sobitada igasse riietusse, olgu selleks siis püksid, kleit või mõnusad rihmikud.

7. Paeltega sandaalid

FOTO: Reserved

Loodetavasti ei heiduta kedagi lustakad päevitusmustrid, sest kõrgustesse ulatuvate paeltega sandaalid on just see, mida soojade ilmade saabudes kandmiseks valida. Sel aastal tuleb rõhku panna paelte pikkusele - mida pikemad paelad, seda pikemad jalad.

8. Peaehted

FOTO: Reserved