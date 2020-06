Täna on kuuvarjutus ja täiskuu: astroloogid annavad oluliseks päevaks nõu

Tellijale

Selle suveperioodi esimene täiskuu on Amburis, täna toimub ka kuuvarjutus. Kuu horisondilähedase asukoha tõttu on poolvarjutust väga keeruline Eestis jälgida. Varjutus algab kell 20.45 ja lõppeb neli minutit pärast südaööd. Soovituslik on ronida kõrgemale kohale, kust paistab segamatu vaade lõunasse ja kagusse.

Täiskuude nimed ulatuvad tagasi Ameerika põlisasukate aegadesse, kes hoidsid aastaaegade vaheldumisel silma peal just igale täiskuule nime andes. Hõimuti olid nimetused küll varieeruvad, kuid mõte jäi samaks – täiskuu sai nime selle järgi, mis parasjagu looduses toimus.

Algonkviinide hõimus öeldi juuni täiskuu kohta maasikakuu, Euroopas kutsuti seda roosikuuks. Põhjus on lihtne: juunis nimelt on väga lühike ajaaken, mil korjatakse maasikaid, vahendab Farmers Almanac. Amatöörastronoom Keith Cooley on aga välja toonud, et näiteks Hiinas kandis juunikuine täiskuu nime lootosekuu. Earthsky aga vahendab et lõunapoolkeral sirab täna taevas külm kuu.

Täiskuud on parim jälgida täna, homme ja ülehomme.