Põhjused, miks seksistlikud mehed suhtes agressiivsed on

Heteroseksuaalsed seksistlikud mehed, kes arvavad, et naispartnerid tahavad neid kontrollida, alahindavad romantilises suhtes oma võimu ja tegutsevad seetõttu agressivselt, väidavad teadlased.

Uuringus vaadeldi, mida tuntakse vaenuliku seksismina või arvamust, et naised tahavad mehi paarisuhtes kontrollida, sest võimudünaamika on erinev võrreldes töökohas või mujal eluvaldkonnas. «Võimudünaamika pole inimsuhetes nii lihtne, sest isegi hästi toimivate suhete korral on mõlemad partnerid teineteisest vältimatult sõltuvad,» ütleb Uus-Meremaa Aucklandi järeldoktorant Emily J. Cross.

«See vastastikune sõltuvus piirab inimese võimu. See võib olla seksistlike vaadetega meeste jaoks väga keeruline, kuna nad tunnevad muret naistele võimu kaotamise pärast, samas kardavad kahjustada olulist inimest,» lisas ta.

Ajakirjas Journal of Personality and Social Psychology avaldatud uuringu tarbeks koguti kokku 1096 heteroseksuaalset meest ja naist, kellest 590 olid paarid. Meeskond leidis, et vaenulikumad seksistlikke vaateid üles näidanud mehed tundsid, et neil on suhtes vähem võimu ja nad on oma partnerite suhtes agressiivsemad (kriitilised või ebameeldivad).

Mehed püüavad taastada tajutavat võimu tasakaalustamatust oma agressiivse käitumise kaudu, mitte seetõttu, et nad tahaksid oma partnerite üle rohkem domineerida. Teisalt uuriti ka vaenulike seksistlike vaadetega naisi või arvamust, et mehed sobivad paremini ühiskonna võimsatele positsioonidele ja naised peaksid toetama meeste võimu.