9 lihtsat ilunippi, mis ei maksa praktiliselt midagi

1. Niisuta oma käsi ja küünenahkasid

Kui lõõgastud mõnda sarja või muud meediumit vaadates, on mõistlik samaaegselt ka oma käsi ning küünenahkasid õlitada-kreemitada. See on korraga lõõgastav ning teeb su käte väljanägemise heaks väga palju ära, isegi kui sa oma küüsi igapäevaselt ei laki. Kõikvõimalikud kätekreemid teevad töö ära, ent üks Redditi kasutaja soovitab tühja huuleläiketuubi täita oliiviõliga, et protsess veelgi lihtsamaks muuta.

2. Sea paika juuksepesurutiin

Üks juuksuriks õppinud Redditi kasutaja soovitab inimestel panna paika kindla rutiini, mille alusel juukseid pesta. Tema sõnul on enamike inimeste rasvaste juuste peamiseks põhjustajaks justnimelt ülepesemine, mis sunnib peanahka veelgi aktiivsemalt rasu tootma. Kui lased juustel pesemiste vahepeal pisut kauem rasustena olla ning harvendad juuksepesupäevi, siis märkad juba paari nädala pärast, et juuksed ei muutu enam nii kiiresti rasuseks.

3. Pööra maailm pea peale

See on väga üllatav, ent lihtne trikk. Kui soovid saavutada kauneid kiharaid, siis tuleb selleks lihtsalt mõnda aega pea alaspidi olla. Akrobaatikat pole vaja, istu lihtsalt toolil ning pane pea jalge vahele. Seejärel masseeri 2-5 minutit oma peanahka. See võib küll tüütuna tunduda, ent tulemuseks on tervem peanahk ning juuksed, lisaks aitab see ka juuste kasvule kaasa.

4. Tee soeng ilma kuumuseta

Internetis ringleb väga palju kuumavabasid soengunippe, ent neist kõigist parimad on aja kokkuhoiu mõttes just sellised meetodid, mida saab rakendada üleöö ehk magamise jooksul. Klassikaline viis kauneid juukseid saada on peale peapesu niisketesse juustesse patsid punuda ning hommikul ärgates ja juukseid lahti sõlmides kaunistavad sind peatselt luksuslikud patsilokid - ei mingit fööni ega kuumatange, mis võiksid juukseid ära kärsatada.

5. Koori oma huuli

Selle triki jaoks pole samuti tarvis netist kalleid tooteid tellida. Tee lihtne kodune huulekoorija, kombineerides omavahel suhkur ning õli ja hõõru saadud segu õrnate ringjate liigutustega huultele. Teine variant on kasutada sooja ning niisket käterätikut või hambaharja. Kanna huultele peale koorimist sügavniisutavat huulepalsamit ning sul ongi kaunid ja siledad huuled!

6. Pane oma keha kiirgama

Kas soovid, et sinu nahk oleks üle kogu keha klaar ning kiirgav? Üks Redditi kasutaja soovitab selle saavutamiseks võtta kas kuiv harjake, pesunuustik, käterätik või koorija ning hõõruda sellega üle kogu keha. Nii saad lahti surnud naharakkudest, mille alt paljastub pehmem ja siledam uus nahk. Lisaks aitab see ennetada raseerimisest tingitud sissekasvanud karvu.

7. Auruta ennast

Üks mõnusamaid asju näohoolduses käimise juures on see, kui sinu nägu aurutatakse. See avab poore ning teeb näohooldustoodetes olevate aktiivsete toimeainete imendumise lihtsamaks. Selleks pole aga vaja minna spaasse ega soetada kalleid vahendeid - keeda lihtsalt vett. Seejärel pane keedetud vesi suurde kaussi, ole näoga kausi kohal ning kata kõik see suure rätikuga. Nii püsib aur rätiku all, avades sinu poore. Peale seda kasuta kindlasti niisutavat kreemi või näomaski, et veelgi paremaid tulemusi saavutada.

8. Kasuta jääkülma vett

Järjekorne Redditi kasutaja ütleb, et külm vesi on kõige alahinnatum ilukaaslane ning soovitab duši all käies viimased paar minutit keerata vesi võimalikult jahedaks, et saavutada läikivaid juukseid ning kiirgavat nahka. Lisaks soovitab ta enne suuri või tähtsaid üritusi meigi tegemisele eelnevalt oma nägu jääkülma vatte kasta, et nii poore väiksemaks teha ning vereringet parandada. Sama meetodit kasutab ka supermodell Kate Moss.

9. Suurenda oma naha imendumisvõimet