ABIKS LAPSEVANEMALE ⟩ Rakendused, mille abil lapse telefonitegemistel silm peal hoida

Millised on aga lapsevanema võimalused nende kasutust piirata ja kuidas teha nii, et noor leiaks nutiseadmest enda jaoks harivat sisu? Samsung Eesti mobiiliseadmete tootekoolitaja Riho Kopso toob välja olulisemad näpunäited, kuidas toimida nii, et noor nutiseadmesse suisa ära ei upuks.

«Väga lihtne on anda lapsele tahvelarvuti kätte, panna YouTube mängima ja jätta ta sinna kasvõi tundideks tegutsema. YouTube'i algoritmid on tänapäeval nii targad, et sisu leiab sealt lõpmatus koguses. Samas oleme näinud rohkelt olukordi, kus platvormid hakkavad lapsele aga midagi täiesti ebasobivat näitama. Seetõttu tuleks noorte puhul panna nutiseadmetele peale mõned piirangud, mis aitavad kontrollida, kui palju nutiseadet kasutada saab ja millist sisu sealt näeb,» rääkis Kopso.

Sisseehitatud funktsioonid

Loomulikult leiab rakenduste poodidest laias valikus erinevaid äppe, millega saab nutiseadmele piire panna. Enamjaolt on nendega võimalik seada ajaline piirang, mis laseb tahvelarvutit kasutada näiteks 2 tundi päevas. Samuti pakutakse enamasti võimalust mõned rakendused ära keelata.

«Enne väliste rakenduste tõmbamist tasub aga üle vaadata, mis nutiseadmes juba olemas on. Tehnoloogiafirmad on viimastel aastatel hakanud palju rohkem erinevaid lastele mõeldud nutifunktsioone enda seadmetele juba tehastes lisama. Näiteks mitmetel Samsungi tahvelarvutitel on juba karbist välja võttes olemas Samsung Kids Home funktsioon. Selle sisselülitamisel saab panna nutiseadmele lihtsamaid piiranguid, näiteks määrata päevane nutiseadme kasutuse aeg ja keelata ligipääs mõnedele rakendustele. Sellest väljumiseks ja nutiseadmele piiramatu ligipääsu saamiseks peab aga teadma PIN koodi,» rääkis Kopso.

Samsung Kids lahendus toimib ka kõigil teistel sama firma seadmetel, sealhulgas nutitelefonidel ja tahvelarvutitel. Lisaks piirangute seadmisele saab funktsiooni kaudu ligipääsu spetsiaalselt lastele disainitud rakendustele ja mängudele, mille eesmärgiks on pakkuda väikestele kasutajatele samaaegselt nii meelelahutust kui ka arengut. Kasutada saab isegi noortele mõeldud uudiste- ja kaamerarakendust.

«Kui lapsed on juba suuremad, siis võib uurida Google'i pakutavat Digital Wellbeing funktsiooni, mis on enamikele Androidi operatsioonisüsteemi kasutatavatele seadmetele samuti juba eos sisse ehitatud. Selle funktsiooni leiab telefonisätete alt. Siinkohal pole tegemist nii-öelda vanemliku kontrolli rakendusega, vaid seal saab kasutaja ise endale piiranguid seada ja neid maha võtta. Funktsioon annab mugava ajalise ülevaate, kui palju inimene nutiseadet kasutab ja soovi korral saab mõnedele rakendustele panna peale ajalise piirangu või mõne kindla rakenduse teavitused välja lülitada. Näiteks juhuks kui tundub, et 3 tundi Instagrami kasutust päevas on siiski natuke liiga palju,» sõnas Kopso.

Muud rakendused

Kui nutiseadmes olevatest lahendustest ei piisa, siis võib kaaluda rakendusi nagu FamilyTime ja Qustudio. Sisuliselt teevad need lahendused sama asja, mida teisedki. Võimalik on panna nutiseadme kasutusele ajaline piirang, keelata mõned rakendused ära ja lisaks annavad need ülevaadet, kui palju aega noor nutiseadmes veedab.