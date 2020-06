10 asja, mis juhtuvad su kehaga, kui sa lõpetad rinnahoidja kandmise

Olgu põhjuseks feministlik uskumus, tahtmine kanda paeltega toppi ilma, et rinnahoidjapaelad välja paistaks või lihtsalt tahtmine tunda end mugavamalt – rinnahoidjast loobumine on elumuutev.

Esiteks tuleb valmis olla, et su riided hakkavad seljas natuke teistmoodi istuma. Paljude jaoks on see boonus, teise jaoks tagajärg. Kui esteetika kõrvale jätta, siis pesutüki kandmisest toob kaasa mitmeid vaimseid ja ka füüsilisi efekte, mille The List välja toob.

Ei, su rinnad ei hakka rohkem vajuma

Gravitatsioon kindlasti eksisteerib, kuid sa ei pea kujutlema, kuidas su rinnad lõpuks mööda põrandat lohisevad. Vastupidiselt levinud arvamusele võib rinnahoidjast loobumine hoopis vastupidise efekti anda.

Medical News Today on avaldanud uuringu, milles sporditeadlane Jean-Denis Rouillon analüüsis muudatusi naiste rindades 15 aasta jooksul ning leidis, et üldiselt asusid nende naiste, kes rinnahoidjaid ei kandnud, nibud kõrgemal ja asetsesid paremini, võrreldes naistega, kes kandsid rinnahoidjaid iga päev.

Rouillon tunnistas, et rinnahoidjavaba elu ei sobi igaühele, tõdedes, et «keskealine ülekaaluline naine, kelk on 2,4 last» tõenäoliselt ei võida rinnahoidjat hüljates.

Dr Dan Mills on selgitanud, et rinnad vanusega hakkavad kindlasti vajuma ning rinnahoidjat kandes ei saa seda ennetada.

Sa hakkad paremini magama

Näitleja Halle Berry kirjutas oma Instagramis, et ta on kandnud öösiti voodis rinnahoidjat tüdrukupõlvest peale ning paneb oma naksakate rindade hea välimuse just selle harjumuse arvele. Uuringud aga näitavad, et on üks asi, mida Berry ja teised temasugused naised sel juhul ei saa – selleks on kvaliteetne uni. Rinnahoidja öine kandmine võrdub väga kitsaste riiete kandmisega, mis põhjustab rahutust ning ei lase sul end mugavalt tunda.

Dr Seth Rankin lükkas ümber ka Berry uskumuse, nagu aitaks rinnahoidja voodis kandmine rindadel pringina säilida.

Su vereringe võidab, kui rinnahoidjast loobud

Vereringe kannab meie kehas laiali hapnikku ja toitaineid, kuid palju asju võivad selle toimimist takistada. Selleks on ka rinnahoidja ning kaasneda võib valutav selg. Just seetõttu võib olla pesust loobumine kasulik – närvid ja vereringe saavad puhata ning enam su selg, õlad ja käed ei valuta.

Sa tunned end rohkem lõõgastununa

Paljude naiste jaoks on rinnahoidjast loobumine vabastav ning tulemuseks on lõõgastunum ja rõõmsam inimene.

Su naha tervis võib paraneda

Suurte rindadega naised teavad, kui tülikas on nö tissihigi, mis koguneb rindade alla. Higi kogunemine rinnahoidjasse võib aga kaasa tuua akne, põletikud, halva aroomi, sügelustunde. Nii võib rinnahoidjast loobumisega tuntavalt parandada oma naha seisukorda ja kaduda võib ka jonnakas akne seljal.

Su selg võib hakata valutama

Rinnahoidjate eesmärk on üks: toetada rindade raskust ja ilma selleta pead sa ise oma tisse tassima. Kui sul on rasked ja suured rinnad, siis ilma toetuseta hakkab tõenäoliselt su selg valutama. Samas võib see valu olla ajutine – kui su lihased muutuvad tugevaks, võib valu kaduda.

Sportides võid kudet vigastada

Sulle võib sobida rinnahoidjavaba elu, kuid sportides on siiski kasulik sportrinnahoidjat kanda. Põhjus on lihtne: nii hoiad ära koevigastused. Ka on ilmselt tark mõte kanda rinnahoidjat edasi raseduse ajal, kuna siis on rinnad hellemad ja raskemad.

Päevade ajal võivad rinnad rohkem valutada

Nüüd, kui sa naudid rinnahoidjavaba elustiili, pead olema ka valmis, et PMSi-aegsete vaevuste hulka lisandub rindade hellus ja valulikkus. Health märgib, et hormoonide tõttu koguvad rinnad ja kõhupiirkond rohkem vett, mistõttu tunnemegi end kui õhupall. Teatud ajast kuul võib olla seega ilma rinnahoidjata käimine üsna ebamugav.

Sa hakkad paremini hingama