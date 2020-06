Meisterkokk kergitab saladuseloori: kuidas valmistada maailma parimat lihatükki

Selleks, et perfektset liha küpsetada, peaksid enne valmistamist laskma maitsestamata lihal umbes kaks tundi toatemperatuuril seista. «Võimaluse korral ostke liha kohalikult lihunikult ning võtke see külmikust välja vähemalt tund enne küpsetama asumist,» soovitab Brendan.

Netflixi toidusaate The Final Table saatejuht Mark tõdes, et perfektse lihatüki valmistamine on paras kunst. «Isegi, kui oled koduköögis valmistanud ideaalse lihatüki, siis sõbra köögis sama rooga küpsetades ei pruugi tulemus üldse võrdväärselt hea olla,» lisas ta. «Suurepärase liha küpsetamises peitub väga palju olulisi pisidetaile, alustades lihatükist ja selle kvaliteedist, paksusest, maitsestamisest kuni järelküpsemiseni välja.»

«Soolahelbed on tõesti parim vahend liha maitsestamiseks. See lisab sellele magusust juurde. Oluline on meelde jätta, et liha peab maitsestama enne küpsetamist, selle ajal ning pärast pannilt võtmist,» soovitavad nad. «Samuti kasutage maitsestamiseks musta pipart ning enne valmistamist pintseldage lihatükk oliiviõliga üle, et maitseained saaksid küpsetamise ajal kenasti liha sisse imbuda.»