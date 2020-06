Revolutsioon näohoolduses - pehmendav ja niisutav kaeramask

Paljud maskid sisaldavad erinevaid ajatuid komponente, näiteks sidrunit, mis aitab nii nahaärrituse kui ka päikesepõletuse vastu. See on põhjus, miks uus näomask sisaldab esialgu kahtlema panevat komponenti - kaera.

Nii mõnedki inimesed peavad kohviube ja suhkrut suurepärasteks komponentideks näomaskide valmistamisel. Tegelikkuses võivad need näonahale hoopiski kahjulikuks osutuda, sest nad kuivatavad nahka, mille tagajärjel võib nahaärritus vastupidiselt veelgi rohkem süveneda.

Kaks komponenti, mis on näomaski valmistamisel ja kasutamisel täiesti ohutud - kaer ja mesi. Need mitte ainult ei rahusta tundlikku nahka, vaid ka niisutavad. Tegemist on ülilihtsa maskiga, mille valmistamiseks vajad vaid kolme komponenti.