8 küsimust endale, mille abil teada saada, kas ta on sulle see õige

Sõrmuste, kleidi ja kuupäeva valimine on tõesti põnevad tegevused, kuid sa pead endalt enne suurt sammu küsima küsimused, mis toovad selguse, milline teie elu üldse välja nägema hakkab.

Enne kui otsustad, kas ta on sulle see õige, võta omale hetk ja vasta järgmistele küsimustele:

1. Kas ta tõesti on sulle see üks või lihtsalt vormid teda endale sobivaks?

Vahest võib olla nii, et sa väga unistad, et oleksid enda kõrvale leidnud selle õige, aga siis avastad, et hoopis püüad teda sobivaks vormida. On kaks varianti: ta juba kas on sinu jaoks sobiv või mitte. Võta endale hetk ja mõtle sellele.

2. Kas suudad ette kujutleda, et jäädki igavesti ainult temaga kokku?

Oluline on meeles pidada, et kui oled otsustanud tema kasuks ja asute koos elama, ei ole sul tõenäoliselt kogu ülejäänud elu võimalust teistega seksida. Kas oled sellega arvestanud, et siis lõppeb ringi vaatamise aeg? Kas praegune seks on piisavalt hea, et sellega terve elu läbi vedada?

Seks on tervisliku suhte säilitamise oluline osa ja kui sa pole praeguse seksuaaleluga rahul, võib kindel olla, et ilma püsiva pingutuseta see aja jooksul paremaks ei lähe.

3. Kas ta meeldib sulle sellisena nagu on?

Asjad, mis suhte alguses pettumust valmistavad, muutuvad aastate jooksul vaid suuremateks probleemideks. Vahel ollakse veendunud, et suudetakse inimest parandada, aga enamasti pole see võimalik. Arvesta, et ta jääb laias laastus alati selliseks nagu on ja sul tuleb nende omadustega elada.

4. Kas kujutled end tema perega rõõmsaid pühi tähistamas?

Kas kujutad ette, et veedad kogu elu kõik jõulud, sünnipäevad ja teised sündmused mehe vanematega? Oled mehe perega seotud ja see ei muutu iial. Nii et kui sa ei saa oma ämma ja äiaga mingil põhjusel läbi, mõtle hoolega, enne kui kallimaga igavesti kokku jääda kavatsed.

5. Kas te jõuate sulle tähtsatel teemadel kokkuleppele?

Paljud meist, kes otsivad oma ellu armastust, meelitavad ligi enda vastandeid. Täisväärtuslikus suhtes olevad inimesed lepivad omavahel kokku asjades, mis on neile olulised. Näiteks ühel meeldib pidudel käia, teisel valju muusikat kuulata jne. Kui partner suudab suhtes esinevaid erinevusi aktsepteerida, peab koosolemine kõigele vastu.

6. Kas suudad temaga täiesti aus olla?

Suhte üheks kvaliteedinäitajaks on ausus. Kas sina saad oma partneriga olla piisavalt aus, ilma et suhe koost laguneks? Kui aususega kaasneb draama, pole partner sulle päris see õige.

7. Kas ta paneb sind hoituna tundma?

Kui ta pöörab sulle piisavalt tähelepanu ja töötab suhte nimel, et sind naeratamas näha, on ta õige kaaslane.

8. Kas sul on teie suhte osas mingeid kõhkluseid?

Sa võib-olla tunned, et oled leidnud selle õige, aga miski jääb siiski kripeldama. Kuula oma intuitsiooni, sest see ei valeta kunagi!

Me kõik soovime, et suhe pakuks rahuldust. Vasta üleval olevatele küsimustele täiesti ausalt ja saad teada, kus maal oma mõtete ja tunnetega oled. Parem on olla üksi kui taluda kedagi, kes ei tee sind õnnelikuks.

Mida varem lased lahti inimesest, kes sulle ei sobi, seda kiiremini teed ruumi uuele, kellega oled kokku loodud.