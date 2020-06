Meeste oskuslikud strateegiad, kuidas sind mürgises suhtes lõksus hoida

Naised armuvad mehesse ajal, mil viimane tundub olevat täiesti normaalne või ilmutab ohvrimeelsuse tunnuseid, sest siis peetakse teda haavatavaks. Naised satuvad selliste kuttide poolt lõksu, sest muutuvad nende suhtes väga empaatiliseks ja emotsionaalseks.

Toksilistel meestel on mitmeid mänguplaane, kuidas naisi enda seotuna hoida. Siin on meeste 5 rakendatavat strateegiat, mis on märgiks, et ta püüab sind oma püünises kinni hoida:

1. Ta nõuab, et helistaksid just temale sobival ajal ja otsustab, millal suhtlus toimub

Kui sa ei tee asju tema moodi või taganed, saab ta vihaseks. Ta püüab sinu öeldut väänata ja keskendub teie arutelus (või argumendis) ainult üksikutele sõnadele, mille suhtes veel nädalaid tülisid üles kiskuda.

2. Tal tekivad järsud meeleolumuutused, millega sind üle valab

Ta võib ilma põhjuseta ja hoiatuseta kogeda järske meeleolumuutuseid. Kord on ta rahulik ja vaikne, siis aga äkiline ja meeleolukas.

3. Ta läheneb erinevatele teemadele dramaatiliselt

Asi võib olla rahas, armastuses või edus – ikka võtavad need teemad üles liigse intensiivsuse või ebameeldiva silmsideme.

4. Teiste ees käitub sõbralikult, aga koos olles kõik muutub

Manipuleerivad mehed on sageli osavate oskustega, et näidata oma sõpradele, perekonnale või töökaaslastele, kui suurepärased härrasmehed nad on. Aga kui jääte omavahele, muutub kõik vastupidiseks.