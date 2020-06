Tosin põhjust, miks mustikas on meie kehale hea

Mustikate söömine aitab keha vananemisprotsesse edasi lükata ning pikendab inimese eluiga. Uuringud on tõestanud, et mustikad mõjutavad oluliselt vananemisega seotud geene ja panevad uuringutes kasutatavad ümarussid 28% võrra kauem elama. Nende maksimaalne eluiga tõuseb 14% võrra, mis teeb inimese elueale ülekandes koguni 20 aastat! Mustikad on uuringutes tõestanud ka oma adaptogeenseid omadusi, sest nende tarbimise järel täheldati paremat taluvust keskkonnast tingitud stressile ja suuremat vastupanu degeneratiivsetele haigustele.

Antioksüdandid aitavad alandada ja stabiliseerida vererõhku, mis muudab südametöö oluliselt kergemaks. Uuringud on näidanud, et mustikas sisalduvad peamised antioksüdandid vähendavad ka südamehaigustesse haigestumise riski lausa 32% võrra.

Mustikad sisaldavad suures osas kiudaineid ja vett, mis muudab need suurepärasteks kaalu alandavateks koostisosadeks. Üks tass mustikaid sisaldab kõigest 40 kalorit. Uuringud on näidanud, et mustikad vähendavad keha rasvasisaldust ja seda eriti kõhuõõne piirkonnas, kus on kõige suurem risk südame-veresoonkonna haiguste tekkeks. Uurijate sõnul suudab mustikaekstrakt ennetada ka ainevahetushäireid, millega üldiselt kaasneb palju tervisele kahjulikke probleeme, sh ka ülekaalu. Mustikaekstrakt soodustab suhkru liikumist lihasrakkudesse, kus see muudetakse energiaks, mitte ei talletata rasvana.