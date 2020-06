Pamela Anderson avaldab, mis on saanud «Rannavalves» nähtud ikoonilisest punasest trikoost

Hiljuti Fox Newsile antud intervjuus paljastas 52-aastane Anderson, mis sellest legendaarsest trikoost on tänaseks päevaks saanud.

«Oh, mul on üks siinsamas ülemises sahtlis. See istub mulle endiselt,» ütles Anderson. «Olen seda aeg-ajalt kandnud, et sõpradele nalja teha,» lisas ta. Mõnikord käib ta enda sõnul trikooga ka lihtsalt maja peal ringi.