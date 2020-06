Ekspert annab nõu: kuidas vabaneda valgele särgile tekkinud erinevat tüüpi plekkidest

Valgeltelt riietelt plekkide välja saamine on küllaltki keeruline ettevõtmine, samas ei ole see võimatu. On kaks asja, mida selle tarbeks teha saaksid - rahu säilitada ja võtta kuulda järgnevaid eksperdi nõuandeid. Marilee Nelson on Branch Basics brändi kaasasutaja ning oskab anda nõu ka kõige suurematele kobakäppadele.

Pese plekki esimesel võimalusel voolava veel all, et veri ei jõuaks pluusi sisse imbuda. Samal ajal proovi särki käsitsi pesta nii kaua, kui näed, et plekk on muutunud heledamaks. Pihusta plekile valmistatud puhastusvahendit ning lase sel 15 minutit mõjuda. Seejärel pese särk korralikult voolava külma vee all puhtaks. Eriti pirtsakate plekkide puhul kasuta ka pesuharja.