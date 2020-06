5 koostisosa, mida tundliku nahaga inimesed hooldustoodetes vältima peaksid

Tegelikult ei ole aga süüdi mitte terved tootegrupid vaid hoopis teatud toimeained, mis tooted tundlikule nahale halba mõju avaldavad. Seega kui ka sinu nahk kipub uutele toodetele ebamääraselt ja -meeldivalt regeerima, siis osta tooteid pigem koostisosade nimekirja kohaselt. Nii saad vältida ummistunud poore, nahaärritust ning kõike muud, mis sinna vahele mahub. Kaks eksperti annavad omapoolsed kommentaarid, millised nahahooldustoodetes sisalduvad koostisosad tekitavad ärritust ning millega neid asendada.

Sulfaadid

Kas oled märganud puhastajaid kasutades tekkivad paksu ja rikkalikku vahtu, mille tõttu tunned, justkui oleksid nahahooldusreklaami sattunud? See on sulfaatide töö. Mitmed igapäevased tooted nagu näopuhastusgeelid ja šampoonid sisaldavad aineid nagu naatriumlaurüülsulfaat (SLS, Sodium Lauryl Sulfate) ja naatriumlaurüüleetersulfaat (SLES, Sodium Laureth Sulfate). Nende ainete peamine omadus on toota suures koguses vahtu, millega nad nahalt mustust ja sodi eemaldavad.

«SLS on pindaktiivne aine, mis uurimuste kohaselt suurendab nahal pindmist veekaotust ning on seetõttu kuivatav ning ärritav, eriti tundlikule nahale,» ütleb dermatoloog Kenneth Mark. Need on üsna okeid kasutamiseks kõigil nahatüüpidel peale väga tundlike ja kuivade, ent dermatoloog Sandy Skotnicki hoiatab, et SLS võib kahjustada nahal leiduvaid proteiine ning sellega kaitsvat nahabarjääri nõrgestada. Kui ka sinu nahk vahuainetele hästi ei reageeri, see on kuiv või tundlik, siis on soovitatav kasutada kookosest tuletatud puhastusaineid näiteks coco betaine'i.

Alkohol

Ei, siinkohal pole juttu toidu kõrvale nauditavast klaasikesest veinist. Alkoholi sisaldavad nahahooldustooted on väga kuivatava toimega, mis tundliku nahaga inimestele üldsegi ei sobi. «Alkoholi leidub tavaliselt geelja konsistentsiga toodetes ning seda peaksid kasutama väga rasuse nahaga inimesed, tundliku naha puhul tekitab see põletikku,» ütleb dr. Mark.

Kuigi lahustitoimelised alkoholid võivad mõne toote efektiivsust parandada, siis tundlikul nahal tekitavad nad tõsist ebamugavust. «Kui inimesed räägivad alkoholist nahahoolduses, siis tavaliselt on juttu etanoolist, mis on kuivatava ja ärritava toimega, näiteks käte desinfitseerimiseks mõeldud vahendid, mis koosnevad 60 kuni 70% ulatuses alkoholist,» ütleb dr. Skotnicki. Pisut sellist alkoholi tootes teevad selle vees lihtsalt lahustuvaks, ent sellised tooted eemaldavad nahalt ka seal vajaminevat niiskust, seetõttu tasuks neist toodetest hoiduda.

Lõhnaained

Meelipaitav tsitruselõhn võib toote juures küll meeldiv olla, ent su nahk ei juubelda. Lõhnaained on üks kõige tavalisemaid nahaärrituse ning allergia tekitajaid naha- ning juuksehooldustoodetes, ütleb dr. Skotnicki. «Kui sa näed toote koostises lõhnaaineid (ingl. fragrance), siis tavaliselt on see segu 10-30 erinevast ainest, mis pole sildil isegi eraldi välja toodud,» selgitab naine.

Kui kasutad järjest mitmeid tooteid, mille koostises lõhnaained on, siis tekitab see väga lihtsasti nahalöövet ja sügelust. Õnneks on erinevate probleemide nagu ekseemi, rosaatsea, tundliku naha ning aknele kalduva nahaga inimestele loodud mitmeid lõhnavabasid tootesarju, ent ka selles vallas on jätkuvalt pikk tee minna.

Eeterlikud õlid

Eeterlikke õlisid ülistatakse küll nende põletikuvastaste ning antioksüdeerivate toimete poolest, ent tegelikkuses on nende koostis nahale vastu võtmiseks enamasti liiga keeruline. Tegemist on ühe taime essentsiga, mis ei koosne vaid ühest kemikaalist, pigem on selliste õlide koostises tosinaid ja tosinaid erinevaid aineid, mis tundlikule nahale vägagi kergelt allergiat tekitavad.

«Eeterlikel õlidel on küll positiivne maine, ent ometi ei mõju need tundliku naha puhul üldsegi mitte hästi,» ütleb dr. Mark ning lisab, et selliseid õlisid sisaldavad kõige tõenäolisemalt vananemisvastased tooted ning tooted, mis on mõeldud kuivale nahale.

