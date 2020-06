7 juhtu, kui ibuprofeen ei toimi ja võib isegi ohtlik olla

Ära võta ibuprofeeni neil juhtudel:

Kui sul esineb südamehaiguseid

Ehkki väikeses annuses aspiriini kasutamist võib aidata infarkti ära hoida, on mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite hulka kuuluv ibuprofeen pigem ohtlik. Paari aasta taguses uuringus selgus, et need, kes kasutasid nädala või rohkema aja jooksul mittesteroidseid põletikuvastaseid valuvaigisteid/ravimeid, kogesid 20-50 protsendi võrra suurenenud riski südameatakiks või insuldiks. Ibuprofeeniga seotud suurenenud risk võib ulatuda 75 protsendini. Need, kellel on südamehaigus või selle risk, peaksid nendele leidudele erilist tähelepanu pöörama, kuigi kõrgendatud risk mõjutab kõiki inimesi.

Kui manustad vererõhuravimeid, ole eriti ettevaatlik, sest ibuprofeen võib need muuta vähem efektiivseks. Vestle oma perearstiga alternatiividest, millega võidelda valude vastu. Näiteks seljavalu leevendamiseks aitab füsioteraapia ja peavalu vastu paratsetamool.

Kui kasutad hüübimisvastaseid ravimeid

Antikoagulandid ja trombotsüütide vastased ravimid takistavad vere hüübimist. Antikoagulandid on tavaliselt ette nähtud kõrge insuldiriskiga või kopsuemboolia all kannatavatele inimestele. Trombotsüütide vastaseid ravimeid soovitatakse tavaliselt neile, kes on juba infarkti või insuldi läbi elanud, et vältida selle kordumist. Nende ravimite kombinatsioon võib suurendada veritsuskomplikatsioonide riski.

Kui sul on probleeme seedetraktiga

Ibuprofeen mitte ainult ei ärrita mao ja soolte limaskesta, vaid võib vähendada verevoolu selles piirkonnas ja kahjustada edasist funktsioneerimist. Nii et kui sul juba esinevad seedeprobleemid, näiteks põletikuline soolehaigus, siis ei tohiks mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid sisse võtta. Need ei ole soolehaigustega seotud valu korral efektiivsed ja seetõttu tuleks arstiga teiste alternatiivide osas kokkuleppele jõuda.

Kui oled rase

On leitud, et ibuprofeeni sees sisalduvad ained võivad kahjustada loodet, suurendades esimesel trimestril raseduse katkemist ja kolmandal trimestril südamepuudulikkuse riski. Lisaks on uuringutes leitud, et ibuprofeen võib kahjustada beebitüruku tulevast viljakust.

Ibuprofeen ei ole ka sünnituse ajal hea mõte, kuna see võib põhjustada pikaajalist verejooksu. Kui vajad raseduse ajal valu leevendamiseks abi, pea nõu enda ämmaemanda või perearstiga.

Kui sul on artriit

Artriidi põdejad peaksid mõtlema kaks korda, enne kui ibuprofeeni võtavad. Ibuprofeeni seostatakse suurenenud hüpertensiooni riskiga. Reumatoidartriidiga patsientide korral ei suuda ibuprofeen põletikku piisavalt kontrolli all hoida, et vältida edasisi liigesekahjutusi. Valu vähendamiseks on olemas ka kahjutumaid meetodeid nagu näiteks treenimine, füsioteraapia ja soojad vannid.

Kui oled joonud veini ja kokteile

Paljud on kogenud alkoholi tarbimise järgset peavalu, aga enne kui valuvaigisti järele haarad, mõtle hoolega. Alkohol niigi ärritab magu, aga ibuprofeen teeb seda samuti. Kui sul esineb maohaavandeid, peaksid alkoholi täielikult vältima. Halvimal juhul suurendad maksakahjutuse riski.

Kui sul on astma