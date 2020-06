Dermatoloog räägib, kuidas dekolteenahk siledaks saada

Mügarikud võivad rinnakule tekkida erinevatel põhjustel. "Konarlik tekstuur võib olla põhjustatud sünnimärkidest, higinäärmetest ja aknest," selgitab nahaarst Purvisha Patel. Maikade või sügava kaelusega särkide kandmisest tekib päikesekahjustus, mis võib viia vananemise ning ebaühtlase tekstuurini, lisab naine.

Mainimist väärib ka see, et kogu su keha on kaetud karvanääpsudega, mis asuvad rasunäärmete vahetus läheduses. "Kui inimene higistab, siis võivad need nääpsud ummistuda või põletikuliseks muutuda ning sellest lähtuvalt tekibki rinnaakne või mügarlik tekstuur," ütleb dr. Patel.

Kõige suurema tõenäosusega kannatavad selle käes inimesed, kelle nahk on rasusem või kes higistavad palju. "Karvanääpsud ummistuvad kas rasu või higi tagajärjel ning seal võib maad võtta ka bakteriaalne või seennakkus, mis tekitab põletikku," selgitab dr. Patel.

Soe ja niiske keskkond rinnal, mis tekib näiteks peale trenni, on ideaalne keskkond rinnaakne tekkeks, eriti kui hoiad kaua seljas spordirinnahoidjat, mis õhku eriti hästi läbi ei lase ja niiskuse naha vastas hoiab. Nii võivad mõjuda ka nahale kantav kookos- või oliiviõli. Kõige viimane, ent mitte vähem tähtis pahalane on aga liiga harv duši all käimine, mis aitab nii rinnal, tagumikul, seljal kui ka mujal asetseva akne tekkele tugevalt kaasa.

Kui ka sinu rind on hetkel mügarlik või vinniline, siis soovitab dr. Patel kasutada sooja kompressi, mis tooks vistrikud pinnale; antibakteriaalset pesuainet, et tappa aknet tekitavad bakterid, ning hüdrokortisooni, mis aitab põletikku leevendada. Naine lisab, et hea mõte on kasutada ka koorivat puhastusainet või bensoüülperoksiidi sisaldavat pesuainet või kreemi, et rinnal asetsevaid mügarikke kuivatada. Head on ka salitsüül- või glükoolhapet sisaldavad

Rindu katva naha siledana hoidmisel on väga tähtis roll regulaarsel koorimisel. "Kooriva puhastusaine kasutamine aitab nahakonaruste teket ennetada," selgitab dr. Patel. "Hea on kanda ka riideid, mis ei ole liiga ümber ning lasevad nahal hingata, eriti siis kui tead, et lähed midagi higistama ajavat tegema."