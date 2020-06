Mustanahaliste toetuseks näo tumedaks võõbanud ilublogija: ma vabandan

Kuigi näib, et De Dios on postituse Facebookist eemaldanud ning enda Twitteri ja Instagrami kontod kustutanud, levitatakse kuvatõmmiseid piltidest endiselt ja kommenteerijad end juba tagasi ei hoia.

«Väga kahju, et jumestus ei muuda sisemust ilusamaks,» kirjutas üks. «Vot seda me ei peaks tegema. Nahavärv pole mingi kostüüm, hari end Ken Francisco De Dios,» seisis teises kommentaaris.

«Kunstnikuna kasutasin kampaania heaks oma kunstilist olemust, juhtimaks tähelepanu asjaolule, et mustal elul on tähtsust. Usun, et see on tundlik teema ja ma oleksin pidanud oma suu kinni hoidma. Püüan antud teemal end harida, et taolist viga tulevikus enam mitte teha.