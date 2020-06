Prints Harry eks nende lahkuminekust: tean praegu paremini, mida ma tahan ja mida mitte

«Ma arvan, et ma olen praegu palju enesekindlam ja õnneks olen õppinud mitte pisiasjade üle muretsema,» ütles 31-aastane näitleja The Daily Telegraphile. «Võrreldes selle ajaga on mul palju kindlam siht ja ma tean, mida ma tahan ja mida ei taha.»

Harry ja Bonas hakkasid käima 2012. aastal. Neid tutvustas Harry nõbu printsess Eugenie. Paar aastat hiljem aga suhe lõppes ning toona teavitas Bonase perekond ajakirjandust sõnumiga, et lõpp on tõesti kurb. «Samas oli lahkuminek rahulik – nad lihtsalt otsustasid minna erinevaid teid mööda.»

Harry ja Cressida jäidki sõpradeks, aasta hiljem kihlus Cressida Harry Wentworth-Stanleyga. Kahjuks on nende pulmad pandeemia tõttu edasi lükatud ja Bonas ei oska hetkel öelda, milline on nende täpne plaan.

«Selles riigis panevad inimesed liiga kiirelt sulle sildi külge,» rääkis Cressida, mida tähendab olla suhtes kuningliku perekonna liikmega – inimesed kipuvad hukka mõistma ja arvavad, et teavad, kes sa oled. «See on kohutavalt frustreeriv, eriti arvestades, et ma töötan näitlejana. Aga noh, on nagu on.»