3 soovitust, kuidas kiirelt masturbeerida, kui üldse aega ei ole

On täiesti okei kaaslase käest paluda pisut aega üksiolemiseks, olgu siis niisama meedia tarbimiseks, jalutuskäiguks või hoopistükkis eneserahuldamiseks. Seksuoloog Emily Morse'i sõnul on oma vajaduste ja ihade suhtes aus olemine iga tervisliku suhte alus ning tuleb suhtele pikas perspektiivis ka väga kasuks. «On mõistlik kaaslasega rääkida, et jah, sa masturbeerid, jah, see on osa heast seksuaaltervisest ning -käitumisest ning see on miski, mida sa oma ellu vajad,» selgitab dr. Morse. «Mõlema partneri jaoks on täiesti normaalne ning vajalik ilma kaaslaseta aega veeta ja seda ka eneserahuldamise eesmärgiga.»

Okei, partneriga on seda vestlust vägagi mõistlik pidada, et paluda magamistuba tunnikeseks vaid enda käsutusse. Ent korterikaaslastega ei pruugi sa tahta selliseid soove jagada. Ning mida teha, kui oled sunnitud aega veetma oma lapsepõlvekodus koos bioloogilise perega? Või kui sinul ja partneril on lapsed, kes kogu aeg mööda kodu ringi jooksevad?

Sellisel juhul tulevad appi mõned soovitused, kuidas kiiresti masturbeerida, nii, et keegi teada ei saaks. Oma nõuandeid, kuidas kiire sessioon oma päevakavasse ja füüsilisse ruumikitsikusse mahutada, jagab seksuoloog Rebecca Alvarez Story.

1. Kasuta duši all veedetud aega

Vannituba on hea koht privaatsuse saamiseks, olenemata millises majutussituatsioonis sa viibid, seega on seal veedetud aeg väga hea muuhulgas ka selleks, et iseendaga üks kähkukas teha. Lisaks saab ka ukse lukku panna.

«Kasuta aega duši all, et puhastada oma keha ning lõõgastuda ka kiire masturbeerimissessiooni abil,» ütleb Story. Ta soovitab mängimisele loovalt läheneda ning võtta duši alla kaasa ka mõne vaikse vibraatori (juhul, kui see veekindel on!) ning tuletab meelde, et naised on mõnu saamiseks kasutanud ka oma dušiotsikut.

2. Masturbeeri väga vara või väga hilja

«Kasuta päeva esimesi hetki masturbeerimiseks, et end kiirelt ja mõnusalt käima tõmmata, või lase päeva muredest ja pingetest lahti enne magama jäämist endaga mängides,» soovitab Story. Tee endale teene ning pane äratuskell näiteks 20 minutit varasemaks, et endaga pisut tegeleda. Kui magad koos kaaslasega, siis ütle, et ta edasi magaks või mine mängi endaga vannitoas. Öökulli tüüpi inimesed võivad aga oodata kuni kaaslane on magama jäänud ning siis oma käe või mänguasjaga väikese kähkuka korda saata.

3. Kiirenda orgasmi

Kui sul tõesti on enda jaoks aega vaid paar minutit, siis pane mängima televiisor või laes asuv ventilaator või tolmuimeja või pesumasin, kõik müra tegevad kodutarvikud sobivad, ning võta endale auga varastatud minutitest viimast. Story soovitab võtta mõne sobiva kiirusega mänguasja, mis aitab sul kiirelt enesega mängimisse sisse elada, sest noh, kui aega pole raisata, ei saa endale lubada ka aeglase erutuse luksust.